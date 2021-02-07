Kadıköy'de kısıtlamada parka gelen vatandaşlara ceza yağdı
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Kadıköy'de kısıtlamada parka gelen vatandaşlara ceza yağdı

07.02.2021 15:46 | Son Güncelleme: 07.02.2021 16:00
Kadıköy'de kısıtlamada parka gelen vatandaşlara ceza yağdı

TÜM yurtta uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, Kadıköy'de bulunan parklarda denetim yapıldı.

TÜM yurtta uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, Kadıköy'de bulunan parklarda denetim yapıldı. Yasak olmasına rağmen parkta vakit geçiren vatandaşlara cezai işlem uygulandı. 52 kişiye kişi başı 3 bin 480 liradan toplam 180 bin 960 lira ceza yazıldı. 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken parklar doldu taştı. Güneşli havayı gören vatandaşlar aileleriyle birlikte dışarı çıktı. Kadıköy'de bulunan Göztepe, Özgürlük ve Yoğurtçu parklarına gelenlerin kimi piknik yaptı, kimi çocuklarıyla birlikte parkta vakit geçirdi. Bazı vatandaşların da maskelerini takmadıkları görüldü. 

POLİS UYARDI

Polis otosundan yapılan anonslarla parkta bulunan vatandaşlar uyarıldı. Ekipler, izin belgeleri bulunmadığı halde parkta vakit geçiren vatandaşlara cezai işlem uyguladı. Çocukları ile birlikte parka gelen bir vatandaş, "Hastaneye getirdik çocuğu. Tahlil istediler tahlilleri verdik. Sakinleşsin ondan sonra iğne yapılacağını söylediler. Tekrar sakinleştirip götüreceğiz doktorumuza" dedi. Polis ekiplerinin uyarılarının ardından vatandaşlar parkı terk etti. Parklarda yapılan denetimlerde 52 kişiye kişi başı 3 bin 480 liradan toplam 180 bin 960 lira ceza yazıldı. Kadıköy'de hafta sonu yapılan denetimlerde ise 326 kişiye 1 milyon 134 bin 480 lira cezai işlem uygulandı.

(LAR)


Kadıköy'de kısıtlamada parka gelen vatandaşlara ceza yağdı
Kadıköy'de kısıtlamada parka gelen vatandaşlara ceza yağdı
Kadıköy'de kısıtlamada parka gelen vatandaşlara ceza yağdı
Kadıköy'de kısıtlamada parka gelen vatandaşlara ceza yağdı
Kadıköy'de kısıtlamada parka gelen vatandaşlara ceza yağdı
Kadıköy'de kısıtlamada parka gelen vatandaşlara ceza yağdı
Kadıköy'de kısıtlamada parka gelen vatandaşlara ceza yağdı
Kadıköy'de kısıtlamada parka gelen vatandaşlara ceza yağdı
Kadıköy'de kısıtlamada parka gelen vatandaşlara ceza yağdı
Kadıköy'de kısıtlamada parka gelen vatandaşlara ceza yağdı
Kadıköy'de kısıtlamada parka gelen vatandaşlara ceza yağdı
Kadıköy'de kısıtlamada parka gelen vatandaşlara ceza yağdı
Kadıköy'de kısıtlamada parka gelen vatandaşlara ceza yağdı
Kadıköy'de kısıtlamada parka gelen vatandaşlara ceza yağdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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