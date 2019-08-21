Kadıköy'de 'kayyum' protestosu: Çıkan arbedede 1 kişi yaralandı

Kadıköy'de 'kayyum' protestosu: Çıkan arbedede 1 kişi yaralandı

Kadıköy'de Van, Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyım atanmasını protesto etmek amacıyla toplanan gruba polis müdahale etti. Yaşanan arbede sırasında bir kişi bıçakla yaralandı.

21.08.2019 09:45
Kadıköy'de 'kayyum' protestosu: Çıkan arbedede 1 kişi yaralandı

Kadıköy'de Van, Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyım atanmasını protesto etmek amacıyla toplanan gruba polis müdahale etti. Yaşanan arbede sırasında bir kişi bıçakla yaralandı.

Kayyım atanması protesto etmek isteyen bir grup, Bahariye Caddesi'nden Süreyya Operasına doğru yürümek istedi. Yürüyüşe izin vermeyen polis, uyarıların ardından gruba müdahale etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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