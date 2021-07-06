Kadıköy'de kaybolan telefonundan verilerini geri alamayınca Apple'a dava açtı

Kadıköy'de kaybolan telefonundan verilerini geri alamayınca Apple'a dava açtı İstanbul Kadıköy'de, Apple marka telefonunu kaybeden vatandaş yeni bir Apple marka telefon aldı.

Kadıköy'de kaybolan telefonundan verilerini geri alamayınca Apple'a dava açtı

İSTANBUL - İstanbul Kadıköy'de, Apple marka telefonunu kaybeden vatandaş yeni bir Apple marka telefon aldı. Eski telefonundaki Icloud hesabından verilerini geri getiremeyince Apple'a dava açtı.

Emre Karadeniz 13 Haziranda, kullandığı Apple marka telefonunu kaybetti. Yeni bir Apple marka telefon alan Emre Karadeniz, ücret ödeyerek kullanmış olduğu Icloud hesabı üzerinden yedeklediği verilerini geri getirmek istedi. Verilerini geri getiremeyince, Apple Türkiye'den yardım isteyen fakat gerekli yardımı bulamayan Emre Karadeniz, Apple şirketine mail attı. Apple şirketinden de geri cevap alamayınca soluğu savcılıkta aldı. Kaybolan telefonuna 120 GB veri yedeklemiş olan Emre Karadeniz verilerini geri alamayınca hem maddi hem manevi olarak mağdur oldu.

"Nokta kadar bilgi alamadım"

Durum hakkında konuşan Emre Karadeniz, "Telefonu kaybettikten sonra aynı donanım ve özellikte bir telefon aldım bilgilerim geri gelsin diye. Müşteri hizmetleriyle görüştüğümde bana sistemin versiyon uyumsuzluğu ile alakalı olduğunu söylediler ve ben bununla ilgili gerekli versiyon ayarlarını yaptım. Buna rağmen nokta kadar bilgi alamadım içerisinden" dedi.

"Bir önceki telefonumdaki verilerim nerede?"

Müşteri hizmetleriyle iletişime geçen ve gerekli yardımı alamayan Emre Karadeniz, "Şu andaki problemim, 5 yıllık birikimim nereye gitti? Bununla ilgili bir açıklık getirmiyorlar ve bu beni ticari olarak ciddi anlamda etkiliyor. Bununla ilgili de biz bir dava sürecine giriştik. Umarım bu konuyla ilgili bize bir dönüş yaparlar. Hala daha yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Çon