Kadıköy'de hırsızlar güvenlik kamerasını görünce güneş gözlüğü taktı

Kadıköy'de maskeli ve gözlüklü hırsızlar, girdikleri evde 3 adet bilgisayar ve 4 adet cep telefonu çaldı.

Kadıköy'de maskeli ve gözlüklü hırsızlar, girdikleri evde 3 adet bilgisayar ve 4 adet cep telefonu çaldı. Şüphelilerin tanınmamak için güneş gözlüğü ve cerrahi maske takması dikkat çekti. Hırsızların apartmana giriş ve çıkışları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de Merdivenköy Mahallesi'nde bulunan bir sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, güneş gözlüklü ve cerrahi maske takmış şüpheli 2 kişi binanın önünde etrafı gözetledikten sonra içeri girdi. Cerrahi maske taktıkları görülen hırsızlar 4'üncü katta ki daireye girip 3 adet laptop ve 4 adet cep telefonunu çalıp kayıplara karıştı. Çaldıkları eşyaları sırt çantalarına koyan hırsızlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Hırsızlık olayı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüpheli şahısların apartman girişinde etrafı gözetledikleri ve hemen ardından içeri girip asansörle daireye girdikleri görülüyor. Cerrahi maskeli hırsızlardan biri apartman içinde ki güvenlik kamerasını görünce güneş gözlüğünü takarak kimliğini gizlemeye çalıştığı ve çaldıkları eşyaları sırt çantalarına koymuş şekilde apartmandan hızlıca çıktıkları görülüyor.

Apartmanda güvenlik kamerası olmasına rağmen hırsızlar durmuyor

Hırsızların girdiği dairenin hemen karşısında ki dairede oturan Burhan Bozkurt " Sabah apartmandaki konuşmaların sesine uyandım. Kapıya çıktım, işte ne olduğunu sorduğumda arkadaşlar evlerine hırsız girdiğini söylediler. Bir de yani onlar da içerideymiş, sabah beş gibi falan. Sonra işte cep telefonlarını almışlar, bilgisayarları almışlar. Apartmanda kamera olmasına rağmen yani işte hırsızlar gelip bu işi yapabiliyor. Yani zaten herkes maske taktığı için bu işte kolaylığı herhalde, sıyrılmışlar. Bir de gözlük takmışlar. Polise haber verdiler, arkadaşlar geldiler. Memur beyler işlemleri yaptılar ama yani tabi böyle olayların olmasını istemiyoruz. Bu işin üstüne düşülmesini istiyoruz. Umarım bir an önce bulunur hırsızlar" ifadelerini belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı