Kadıköy'de gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kadıköy'de gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi

04.02.2021 13:04 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:10
Kadıköy'de gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi

KADIKÖY'de Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 23 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

KADIKÖY'de Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 23 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınanlardan 23 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından otobüslerle getirildikleri Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde, sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolleri tamamlanan 23 şüpheli Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

 


- İstanbul
Kadıköy'de gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi
Kadıköy'de gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi
Kadıköy'de gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi
Kadıköy'de gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi
Kadıköy'de gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi
Kadıköy'de gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi
Kadıköy'de gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Devlet Bahçeli Mustafa Destici Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Jason Statham Bülent Serttaş Neslihan Atagül
Spor Arda Turan Gökhan Gönül Ünal Karaman Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Rektör Oyunlar Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kadıköy'de gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 13:11:08. #1.16#
title