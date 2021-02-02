Kadıköy'de göstericiler polis aracına saldırdı
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Kadıköy'de göstericiler polis aracına saldırdı

02.02.2021 23:33 | Son Güncelleme: 03.02.2021 00:16

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek için bu akşam Kadıköy'de toplanan göstericilerin arasından kalan polisler zor anlar yaşadı. Eylem için gelen göstericiler gördükleri polis ekip otosuna tekmeler savurup, taş attı.

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atamasını protesto eden bir grup provokatör, Kadıköy'de polis arabasına saldırdı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Melih Bulu'nun atanmasıyla başlayan olaylar boyut değiştirdi.Bu akşam Kadıköy'de toplanan göstericilerin arasından kalan polisler zor anlar yaşadı. Eylem için gelen göstericiler gördükleri polis ekip otosuna tekmeler savurup, taş attı. Polisler, göstericilerin ekip otosunun önüne devirdikleri çöp konteynerini de araçlarının önünde sürükleyerek uzaklaştı. O anlar kameraya yansıdı.

Kadıköy'de göstericiler polis aracına saldırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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