Kadıköy'de tokatlı saldırıya uğrayan gazeteci Mine Kırıkkanat yüzünden yaralandı

Son zamanlarda yaptığı çıkışlar ve ortaya attığı iddialarla adından söz ettiren gazeteci Mine Kırıkkanat bu sefer bambaşka bir olayla gündeme geldi. Kadıköy'de tartıştığı yabancı çiftin saldırısına uğrayan Kırıkkanat, hastaneye kaldırıldı.

"KALDIRIMDA YÜRÜYEMİYORUZ" TEPKİSİ

Dün saat 16.30 sıralarında Mine Kırıkkanat ve bebek arabasıyla önde ilerleyen Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu çift arasında tartışma çıktı. Kaldırımda ilerleyemediği için çifte tepki gösterdiği iddia edilen Kırıkkanat'a önce kadın Turist saldırdı.

ERKEK TURİST TOKAT ATTI

Kadın turistin tartakladığı Mine Kırıkkanat'a erkek turist gelerek tokat attı. Araya çevredekiler girdi. Yüzünden yaralanan Mine Kırıkkanat, İskele Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Kırıkkanat daha sonra polis eşliğinde Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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