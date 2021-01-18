Kadıköy'de evsiz bir vatandaş sokakta donarak hayatını kaybetti
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Kadıköy'de evsiz bir vatandaş sokakta donarak hayatını kaybetti

18.01.2021 15:46 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:24

İstanbul Kadıköy'de 65 yaşındaki Sami Babacan isimli evsiz vatandaş, sokakta donarak hayatını kaybetti.

Caferağa Mahallesi'nde hareketsiz şekilde yatan Sami Babacan'ı gören mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, Babacan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis olay yeri inceleme ve savcının incelemesinin ardından Babacan'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kadıköy'de evsiz bir vatandaş sokakta donarak hayatını kaybetti
Sami Babacan

"BAŞKA CANLAR GİTMESİN"

Kadıköy Dayanışma Ağı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sokakta hava sıcaklığı sıfırın altında ve sokakta yaşayan insanlar donma tehlikesiyle karşı karşıya. Dün Kadıköy'de sokakta yaşayan bir canımızın soğuktan donarak öldüğünü öğrendik. Başka canlar gitmesin" ifadeleri kullandı.

'SANA BİR ÇORBA ALAYIM' DEDİM, HİÇ KONUŞMADI

Babacan'ın 30 yıllık arkadaşı olduğunu ifade eden Mehmet Mustafa Çeçen, "30 senedir tanıyorum. Hep sokakta kaldı. Bir yeri olmadı. Bir ara bundan 12 sene evvel bir tesisat işine girdi. Elimizden geldiğince yardım ediyorduk ama kendisini kahretmişti. Her fırsatta 'Allah canımı alsın da kurtulun' diyordu. İki oğlu varmış yıllardır görememiş 'sokaklarda görsem tanıyamam' diyordu. Bizim çok değer verdiğimiz pırlanta bir insandı. Sabah ben buradan geçerken 'Sami Ağabey nasılsın, iyi misin? Sana sıcak bir çorba veya bir çay alayım' dedim. Hiç konuşmadı, o zaman dedim kaldırmayayım. Biraz evvel de buradan geçerken ambulansı görünce 'acaba' dedim" şeklinde konuştu.

Kadıköy'de evsiz bir vatandaş sokakta donarak hayatını kaybetti
Haber Yorumları (7)
ASDAS: en acı tablo budur çok acık benim vatanımda benim milletim kalacak yeri yok multecilerse saltanat suruyor yazık ne hallere geldik
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ADİL: köpek lerin bile barinma evi var ama insan larin yok ne aci ne hale geldik insanlik olarak
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GAMZE: Kimse bu ülkedeki adaletten bahsetmesin işte. .
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