KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy'de eğlence mekanlarında dans edenlerin telefonlarını çalan şahıs kamerada

İSTANBUL - Kadıköy'deki eğlence mekanlarına müşteri gibi giren şahıs, dans edenlerin masalarda bıraktıkları cep telefonlarını çaldı. Telefon hırsızı, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında 5 adet çalıntı cep telefonu ve 18 bin TL para ele geçirildi. Eğlence mekanlarında hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kadıköy'de son günlerde eğlence mekanlarına dadanan bir kişi, girdiği eğlence mekanlarında müşterilerin dans ettiği anlarda masalarında bıraktıkları cep telefonlarını çalıp ortadan kayboldu. Telefonlarının çalındığını fark eden mağdurlar ise polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Rıhtım Polis Merkezi Suç Araştırma ekipleri, eğlence mekanlarındaki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi.

Polis, 20 gün boyunca müşteri kılığına girerek eğlence mekanlarında iz sürdü. Şüpheli şahıs dün gece Kadıköy'deki bir eğlence mekanına girmek üzereyken sivil polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adının Kadir A.olduğu belirlenen şüphelinin yapılan üst aramasında 5 adet çalıntı cep telefonu ve 18 bin TL para ele geçirildi. Ayrıca Kadir A.'nın 32 adet de suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde eğlence mekanında müşterilerin dans ettiği sırada, şüphelinin eğlence mekanında masada bırakılan cep telefonunu aldığı görülüyor.