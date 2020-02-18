Kadıköy'de eğlence mekanında yangın
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Kadıköy'de eğlence mekanında yangın

Kadıköy'de bir eğlence mekanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

18.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:22
Kadıköy'de eğlence mekanında yangın

'de bir eğlence mekanında çıkan yangın ekiplerince söndürüldü.

Caferağa Mahallesi Kadife Sokak'ta 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan bir eğlence mekanı ve üst katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edildi.

yangına müdahale ederek söndürdü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıktığı dairede yaşlı bir kişinin olduğu ve kendi imkanlarıyla daireden çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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