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Kadıköy'de değnekçi operasyonu

AA / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel
Kadıköy'de değnekçi operasyonu

Kadıköy'de değnekçilik yaptığı öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de değnekçilik yaptığı öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, dün oynanan maç öncesinde Fenerbahçe Ülker Stadyumu civarında yapılan denetimlerde, Söğütlüçeşme Caddesi'nde park eden araçlara yaklaşarak park ücreti istediği öne sürülen Volkan K. gözaltına alındı.

Şüphelinin, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 79. Maddesindeki, Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek suçundan adli işlem yapılmak üzere Kadıköy Hasanpaşa Şehit Kadir Yıldırım Polis Merkezi Amirliğine teslim edildiği bildirildi.

AA / Alptekin Soykan - Son Dakika Haberleri
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