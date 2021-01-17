Son dakika haberi | Kadıköy'de bir market alev alev yandı
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Son dakika haberi | Kadıköy'de bir market alev alev yandı

17.01.2021 01:05 | Son Güncelleme: 17.01.2021 01:11
Son dakika haberi | Kadıköy'de bir market alev alev yandı

Bir son dakika haberine göre KADIKÖY'de bir apartmanın alt katında bulunan markette meydana gelen yangın çevrede büyük paniğe neden oldu.

KADIKÖY'de bir apartmanın alt katında bulunan markette meydana gelen yangın çevrede büyük paniğe neden oldu. İtfaiye kapalı olan markete kepenkleri kırarak girdi. Marketin alevlere teslim olduğu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Yangın saat 23.00 sıralarında Sahrayı Cedid Mahallesi Cebesoy Sokak'ta bulunan bir markette henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Marketten dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan alevlerin yükseldiği yangına müdahale ederken bir yandan da içeri girmek için kapalı olan marketin kepenklerini kırdı.Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınırken, polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri aldı. Sağlık ekipleri de herhangi bir yaralanma ihtimaline karşılık olay yerinde hazır bekledi. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı yangında markette büyük çapta hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.


- İstanbul
Son dakika haberi | Kadıköy'de bir market alev alev yandı
Son dakika haberi | Kadıköy'de bir market alev alev yandı
Son dakika haberi | Kadıköy'de bir market alev alev yandı
Son dakika haberi | Kadıköy'de bir market alev alev yandı
Son dakika haberi | Kadıköy'de bir market alev alev yandı
Son dakika haberi | Kadıköy'de bir market alev alev yandı
Son dakika haberi | Kadıköy'de bir market alev alev yandı
Son dakika haberi | Kadıköy'de bir market alev alev yandı
Son dakika haberi | Kadıköy'de bir market alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR

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