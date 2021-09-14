Kadıköy'de bir camiyi yakma girişiminde bulunan şüpheli aranıyor - Haberler
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Kadıköy'de bir camiyi yakma girişiminde bulunan şüpheli aranıyor

AA / Zafer Arslan - Haberler | Güncel

Kadıköy'de bir cami, kimliği belirsiz bir kişi tarafından yakılmak istendi.

Kadıköy'de bir cami, kimliği belirsiz bir kişi tarafından yakılmak istendi.

Alınan bilgiye göre, Acıbadem'deki Faik Paşa Camisi'nden, cemaat namazdayken dumanlar yükselmeye başladı. Cami görevlisi ve çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale ederken, polis ve itfaiye ekiplerine de ihbarda bulunuldu.

Yangın, vatandaşlar tarafından büyümeden söndürüldü.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, bir kişinin caminin kadınların namaz kıldığı bölümüne girdiği, buradaki şal ve başörtülerini toplayıp ateşe verdikten sonra hızla uzaklaştığı görüldü.

Cami görevlisi Abdullah Sayantürk, "Namaz bitince aşırı dumanı gördük. Yangın tüpleriyle camı kırıp yangını söndürdük. Kameradan gördüğümüz kadarıyla namazdayken bir kadın giriyor ve örtüleri toplayıp yakıyor. Sonra da kaçıyor" şeklinde konuştu.

Polis, camiyi yakmaya çalışan kadının kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Kadıköy'de bir camiyi yakma girişiminde bulunan şüpheli aranıyor

Kadıköy'de bir camiyi yakma girişiminde bulunan şüpheli aranıyor

Kadıköy'de bir camiyi yakma girişiminde bulunan şüpheli aranıyor

Kadıköy'de bir camiyi yakma girişiminde bulunan şüpheli aranıyor
AA / Zafer Arslan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kadıköy'de bir camiyi yakma girişiminde bulunan şüpheli aranıyor - Haberler
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