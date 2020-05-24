Kadıköy'de "kız meselesi" yüzünden çıkan kavga kanlı bitti: 4 yaralı
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Kadıköy'de "kız meselesi" yüzünden çıkan kavga kanlı bitti: 4 yaralı

Bayramın ilk gününde İstanbul Kadıköy'de bir grup genç arasında kız meselesinden dolayı çıkan sopa ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada mahalleli zırhlı araçlarla olay yerinden uzaklaştırıldı.

24.05.2020 23:34 | Son Güncelleme: 24.05.2020 23:56

Kadıköy'de Ramazan Bayramı'nın ilk gününde meydana gelen bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

SOPA VE BIÇAKLARIN KULLANILDIĞI KAVGADA 4 KİŞİ YARALANDI

Kavga, gece saat 23.00 sıralarında Fikirtepe Mahallesi'nde Erler sokakta oturan bir grup genç arasında meydana geldi. İddiaya göre, bir grup genç arasında kız meselesinden dolayı tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan 4 genç vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kadıköy'de 'kız meselesi' kanlı bitti: 4 yaralı

POLİS KAVGAYI GÜÇLÜKLE AYIRDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada bazı yaralılar kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, 1 yaralı ambulansla Göztepe Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Öte yandan polis ekipleri kavgayla ilgili soruşturma başlattı.

Kadıköy'de 'kız meselesi' kanlı bitti: 4 yaralı
Kadıköy'de 'kız meselesi' kanlı bitti: 4 yaralı
Kadıköy'de 'kız meselesi' kanlı bitti: 4 yaralı
Kadıköy'de 'kız meselesi' kanlı bitti: 4 yaralı
Kadıköy'de 'kız meselesi' yüzünden çıkan kavga kanlı bitti: 4 yaralı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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