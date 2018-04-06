Kadıköy'de "80'li Yıllardan Çizgiler" Karikatür Sergisi Açıldı

Ünlü karikatür ustalarının eserlerinin genç kuşaklar tarafından tanınması amacıyla düzenlenen, "80'li Yıllardan Çizgiler" isimli karikatür sergisi açıldı.

Karikatürist Ersin Burak'ın arşivinden seçilen çizimlerin yer aldığı sergi, Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nde ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Serilenen karikatür ve çizimleri 80'li yıllardan bu yana arşivleyen Burak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin çizgi roman ağırlıklı olduğunu söyledi.

Çizimlerin 1965'li yıllardan bu yana biriktirdiği çalışmalardan seçildiğini kaydeden Burak, şunları kaydetti:

"Bu dokümanlar 1965'li yıllardan beri biriktirdiğim çalışmalar. Daha yığınla doküman var. Gelenler, farklı dönemleri anlatan bu sergiden memnun. Sergide, benim İtalya'da yaptığım işlerle Hürriyet çocuk yayınları için çizilen karikatürlerin yanı sıra Bab-ı Ali'nin emektar ressam ve çizerlerin çalışmaları da var. Çalışmalar bütün halkın anlayabileceği düzeyde."

Turgut Özal ve Süleyman Demirel döneminden çizimlerin de yer aldığı serginin, 1965'ten Hürriyet'ten emekli olduğu 2001 senesine kadar arşivlediği çizimlerden oluştuğunu belirten Burak, sergilenen bulmaca eklerinin yayınlandığı dönemde, bulmaca eklerinden çuvalla mektup geldiğini, toplamda 750 binden fazla mektup aldıklarını dile getirdi.

Burak, dijital çizimlerdense 40-50 sene öncesine dayanan çizimleri daha çok sevdiğini ifade ederek, "Dijital şeyler, buradaki kadar zevkli değil, elinde tutamıyorsun bakamıyorsun, hepsi ekranlarda. Dijitali taşınması, yüklemesi, göndermesi, renklendirmesi kolay ama kağıt üzerinde olan klasikler her zaman daha değerli, ben bunu seviyorum." diye konuştu.

"Kaçırılmaması gereken bir sergi"

Sergiye katılan karikatür sanatçısı Mehmet Sevinç, çocukluktan bu yana çizdiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Bab-ı Ali yokuşunu 13-14 yaşlarında çıkmaya başladım. İlk karikatürüm Gırgır dergisinde yayınlandı. Ersin Burak ile tanıştık, çocuk dergisinde bir şeyler çizer misin diye sordu, sevinerek kabul ettim. Çocuk dergilerinde başladım, çizgi romanlarım ve çizimlerim yayınlanınca piyasadaki diğer çocuk dergilerinden de teklif gelmeye başladı. Süreç içinde Türkiye Çocuk, Milliyet Çocuk, Doğan Kardeş dergilerinde de çizdim."

"Kaçırılmaması gereken bir sergi mutlaka gelsinler" diyen Sevinç, sergilenen karikatürlerin çizildiği dönemde dijital hiçbir şey olmadığını, her şeyin elle yapıldığını, geçmişten günümüze bilgi ve yetenek aktarımı olan eski çizimlerin bu kültürü öğrenmek için ne kadar önemli olduğunu anlattı.

Çizimleri sergilenen Sezgin Burak'ın oğlu, Tarkan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Tan Burak ise çok güzel bir karma sergi olarak nitelendirdiği "80'li Yıllardan Çizgiler" sergisini herkesin görmesi gerektiğini söyledi.

Sergilenen karikatürlerin yeni nesiller için güzel bir örnek olduğunu aktaran Burak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradaki çizimlerin hepsi zamanında bir gazete bünyesinde eserler üretmiş çizer ve ressamların kendi serbest çalışmaları. O dönemde bilgisayar çok yaygın olmadığı için çizimler elle yapılıyordu. Gazete ve medya dünyasına bilgisayarın girmesinden sonra çizerler kendi köşelerine çekildi. Bu nedenle 1980'lerdeki üretimler çok kıymetli, bunlardaki sıcaklık dijitalde yok. Sergide ayrıca babam Sezgin Burak'ın benim bile yeni gördüğüm çizimleri var. Ersin Burak'a örnek olarak çizilen taslak çalışmalar var. Bir bilekten çıkmış bu çizimleri, her yerde görmek mümkün olmuyor, sergiyi kaçırmasınlar."

Sergide, Ersin Burak'ın eserlerinin yanı sıra Ayhan Başoğlu, Cemal Dündar, Eralp Noyan, Faruk Geç, İlkin Deniz, İsmet Kırdar, Nazan Erkmen, Nejat Uygur, Nuri Kurtcebe, Özcan Eralp, Sezgin Burak, Yalçın Didman, Yener Çakmak ve Yetkiner Ulukılıç'un çizimleri yer alıyor.

Ayrıca seçilen karikatürlerin yer aldığı sergi kitapçığı, ziyaretçilere ücretsiz olarak veriliyor.

Geçmiş dönemlerdeki ustaların eserlerinin genç kuşaklar tarafından tanınması için tertip edilen sergi, Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nde 29 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.