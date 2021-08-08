Kadıköy'de 3. kattan düşen kadın ağır yaralı halde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kadıköy'de 3. kattan düşen kadın ağır yaralı halde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kadıköy'de yabancı uyruklu bir kadın, arkadaşlarıyla doğum günü kutlamasının ardından kaldığı 3. kattaki apartman dairesinden düşmüş halde bulundu.

Kadıköy'de yabancı uyruklu bir kadın, arkadaşlarıyla doğum günü kutlamasının ardından kaldığı 3. kattaki apartman dairesinden düşmüş halde bulundu. Sabah saatlerinde arkadaşları tarafından bulunan ağır yaralı kadın hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Kadıköy Osmanağa Mahallesi Reşit Efendi Sokak'ta bir apartman dairesinde yaşandı. İddiaya göre Züleyha B. (40) adlı Özbekistan uyruklu kadın, dün gece arkadaşları ve sevgilisiyle, dışarıda doğum gününü kutladı. Kutlamanın ardından yabancı uyruklu kadın ve arkadaşları evine döndü. Ertesi sabah eve gelen arkadaşları Züleyha B.'yi evde bulamadı. Arkadaşları Züleyha B.'yi iki bina arasında yerde yaralı halde yatarken buldu. Karşılaşılan korkunç manzara üzerine ekiplere haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı kadını bulunduğu yerden çıkardı. Bulunduğu yerden çıkarılan kadın ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdulhamit Han Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavisine başlandı.

Züleyha B. ile dün gece beraber kutlamaya katılan arkadaşı, "Züleyha isimli arkadaşla diğer arkadaş aynı evde kalmakta. Dün doğum günü vardı, sabaha kadar tekne turu yaptık. Sabah 4 gibi de eve bıraktık. Züleyha sevgilisiyle eve girdi. 4'ten sonra bu kızın telefonları cevap vermeyince eve bakmaya geldik. Diğer bayanı uyandırarak içeri girdik. Telefonu, çantaları ortada fakat kız yok. Balkondan baktık 3. Kattan aşağı düşmüş, bina boşluğuna düşmüş. İtfaiye ve polislere haber verdik. Bu kızı sevgilisi mi attı yoksa alkollüydü dengesini mi kaybetti bu durum emniyet güçlerinin incelemesi sonucu ortaya çıkacaktır" dedi. - İSTANBUL

Kadıköy'de 3. kattan düşen kadın ağır yaralı halde bulundu
Kadıköy'de 3. kattan düşen kadın ağır yaralı halde bulundu
Kadıköy'de 3. kattan düşen kadın ağır yaralı halde bulundu
Kadıköy'de 3. kattan düşen kadın ağır yaralı halde bulundu
Kadıköy'de 3. kattan düşen kadın ağır yaralı halde bulundu
Kadıköy'de 3. kattan düşen kadın ağır yaralı halde bulundu
Kadıköy'de 3. kattan düşen kadın ağır yaralı halde bulundu
Kadıköy'de 3. kattan düşen kadın ağır yaralı halde bulundu
Kadıköy'de 3. kattan düşen kadın ağır yaralı halde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tarihi surlardan aracıyla inmek isteyince demir korkuluklara asılı kaldı! Sıkıştığı yerden kurtarılınca arkasına bile bakmadan kaçtı
Tarihi surlardan aracıyla inmek isteyince demir korkuluklara asılı kaldı! Sıkıştığı yerden kurtarılınca arkasına bile bakmadan kaçtı
Gecekonduda çıkan yangın kısa sürede etrafı sardı, bir kişi yaralandı! Korku dolu anlar kamerada
Gecekonduda çıkan yangın kısa sürede etrafı sardı, bir kişi yaralandı! Korku dolu anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Deniz Akkaya Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Burak Elmas Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kadıköy'de 3. kattan düşen kadın ağır yaralı halde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 11:59:45. #1.16#

title