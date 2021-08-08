Kadıköy'de 3. kattan düşen kadın ağır yaralı halde bulundu

Kadıköy'de yabancı uyruklu bir kadın, arkadaşlarıyla doğum günü kutlamasının ardından kaldığı 3. kattaki apartman dairesinden düşmüş halde bulundu.

Kadıköy'de yabancı uyruklu bir kadın, arkadaşlarıyla doğum günü kutlamasının ardından kaldığı 3. kattaki apartman dairesinden düşmüş halde bulundu. Sabah saatlerinde arkadaşları tarafından bulunan ağır yaralı kadın hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Kadıköy Osmanağa Mahallesi Reşit Efendi Sokak'ta bir apartman dairesinde yaşandı. İddiaya göre Züleyha B. (40) adlı Özbekistan uyruklu kadın, dün gece arkadaşları ve sevgilisiyle, dışarıda doğum gününü kutladı. Kutlamanın ardından yabancı uyruklu kadın ve arkadaşları evine döndü. Ertesi sabah eve gelen arkadaşları Züleyha B.'yi evde bulamadı. Arkadaşları Züleyha B.'yi iki bina arasında yerde yaralı halde yatarken buldu. Karşılaşılan korkunç manzara üzerine ekiplere haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı kadını bulunduğu yerden çıkardı. Bulunduğu yerden çıkarılan kadın ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdulhamit Han Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavisine başlandı.

Züleyha B. ile dün gece beraber kutlamaya katılan arkadaşı, "Züleyha isimli arkadaşla diğer arkadaş aynı evde kalmakta. Dün doğum günü vardı, sabaha kadar tekne turu yaptık. Sabah 4 gibi de eve bıraktık. Züleyha sevgilisiyle eve girdi. 4'ten sonra bu kızın telefonları cevap vermeyince eve bakmaya geldik. Diğer bayanı uyandırarak içeri girdik. Telefonu, çantaları ortada fakat kız yok. Balkondan baktık 3. Kattan aşağı düşmüş, bina boşluğuna düşmüş. İtfaiye ve polislere haber verdik. Bu kızı sevgilisi mi attı yoksa alkollüydü dengesini mi kaybetti bu durum emniyet güçlerinin incelemesi sonucu ortaya çıkacaktır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı