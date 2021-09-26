Kadıköy'de hareketli dakikalar! 5 katlı apartmanın 2 balkonu büyük bir gürültüyle çöktü

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - İstanbul Kadıköy'deki 5 katlı bir apartmanın 2 balkonunda da meydana gelen çökme büyük panik yarattı. Büyük bir gürültü ile çöken balkonlar, mahalle halkını sokağa dökerken şans eseri balkonların altında kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.

KİMSE OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi Kavuklu Hamdi Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binada saat 15.00 sıralarında iddiaya göre, binanın 2. ve 3. katındaki dairelere ait balkonlar gürültüyle çöktü. Çökme sonrası sokağa dökülen vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, yıkılan balkonlardan arta kalan beton parçalarını demirlerinden ayırırdı. Çökme olayı yaşandığı esnada balkon ve apartman bahçesinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, olay yerinde tedbir amaçlı sağlık ekipleri bekledi.

BİNA, DEPREM ÖNCESİ YAPILMIŞ

Sesi duyup dışarıya çıkan mahalle sakini Can Pokoy, "Büyük bir ses duyduk. Binanın iki balkonu yerinden kopmuş. İtfaiyeye haber verdik. Arkadaşlar molozları taşımaya başladı. Çok sağlam gürültü çıktı diyebilirim. Yaralı olmadığını duyduk. Bina biraz eskiydi. Sanırım deprem öncesi yapılan bir binaydı" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri