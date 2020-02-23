'Kadıköy büyüsü bozuldu' Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 20 yıl sonra mağlup etti
'Kadıköy büyüsü bozuldu' Galatasaray, Kadıköy'de 20 yıl sonra kazandı
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray 20 yıl sonra ilk kez Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup etmeyi başardı. Sarı kırmızılı takım 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-1 tamamladı.
Birinci yarıda konuk ekip daha net gol pozisyonları bulsa da 18'nci dakikada Galatasaraylı Marcao, Vedat Muriqi'yi ceza sahası içinde yerde bırakınca hakem penaltı düdüğünü çaldı. Euronews.com'da Görüntüle