'Kadıköy büyüsü bozuldu' Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 20 yıl sonra mağlup etti
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'Kadıköy büyüsü bozuldu' Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 20 yıl sonra mağlup etti

'Kadıköy büyüsü bozuldu' Galatasaray, Kadıköy'de 20 yıl sonra kazandı

23.02.2020 21:12 | Son Güncelleme: 23.02.2020 21:12
'Kadıköy büyüsü bozuldu' Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 20 yıl sonra mağlup etti

Süper Lig'in 23. haftasında 20 yıl sonra ilk kez 'yi 'de mağlup etmeyi başardı. Sarı kırmızılı takım 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-1 tamamladı.


Birinci yarıda konuk ekip daha net gol pozisyonları bulsa da 18'nci dakikada Galatasaraylı Marcao, Vedat Muriqi'yi ceza sahası içinde yerde bırakınca hakem penaltı düdüğünü çaldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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