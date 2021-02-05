Kadıköy Belediyesi'ne grev kararı asıldı
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Kadıköy Belediyesi'ne grev kararı asıldı

05.02.2021 16:23 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:27
Kadıköy Belediyesi'ne grev kararı asıldı

KADIKÖY Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasındaki görüşmelerde son aşamaya gelindi.

KADIKÖY Belediyesi  ile DİSK'e bağlı Genel-İş  Sendikası arasındaki görüşmelerde son aşamaya gelindi. İstenilen ekonomik taleplerin karşılanmadığı belirtilerek, Kadıköy Belediye binasına grev kararı asıldı. Genel -İş Sendikası Anadolu Yakası 1 Nolu Şube yöneticisi Ahmet Arıkan,"Eğer olmazsa süreç bellidir. 16'sında greve çıkacağız." dedi.

Genel İş Sendikası üyesi  işçiler, Kadıköy Belediyesi önünde toplandı.  "Yaşasın Sınıf Dayanışması" yazılı pankart açıp ""Sözleşme hakkımız söke söke alırız", "Direne direne kazanacağız" şeklinde sloganlar atan işçiler adına konuşan Genel -İş Sendikası Anadolu Yakası 1 Nolu Şube yöneticisi Ahmet Arıkan yakışır çalışma şartları ve ücret istediklerini söyledi.

Yakışır, burada yaptığı açıklamada, "Çok değerli hizmetler üretiyorsunuz,  pandemi sürecinde sizin hizmetlerinizin bedeli ödenmez arkadaşlar. Sözleşme sürecinde son aşamaya gelmiş bulunmaktayız.  Kadıköy'den başlayarak Kadıköy, Kartal ve Ataşehir greve çıkma bildirilerini yaptık. Bugün de buraya daha önce açıkladığımız gibi kitlesel katılımla  grev kararımızı astık. Biz burada kutlama halayları çekeceğiz. Eğer olmazsa süreç bellidir. 16'sında greve çıkacağız. Sizin beklentiniz karşılanmadan bu iş bitmeyecektir. Hakkımızı alacağız. Uzlaşıysa birlikte olur, çözümse birlikte olur."

 Açıklamanın ardından Kadıköy Belediyesinin  kapısına  grev  kararı asıldı. Grup olaysız dağıldı.


- İstanbul
Kadıköy Belediyesi'ne grev kararı asıldı
Kadıköy Belediyesi'ne grev kararı asıldı
Kadıköy Belediyesi'ne grev kararı asıldı
Kadıköy Belediyesi'ne grev kararı asıldı
Kadıköy Belediyesi'ne grev kararı asıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cengiz ÇOBAN

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