Kadıköy Belediyesi Marmara Depremi'ni 24 Saatlik Afet Eğitim Programıyla Anıyor
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Kadıköy Belediyesi Marmara Depremi'ni 24 Saatlik Afet Eğitim Programıyla Anıyor

Kadıköy Belediyesi Marmara Depremi'ni 24 Saatlik Afet Eğitim Programıyla Anıyor
Anadolu Ajansı / Tansel Parlak - Haberler | Güncel

Kadıköy Belediyesi, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 22'nci yılı dolayısıyla "Afet İçin 24 Saat Parktayız" adıyla bir anma programı hazırladı.

Kadıköy Belediyesi, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 22'nci yılı dolayısıyla "Afet İçin 24 Saat Parktayız" adıyla bir anma programı hazırladı.

Kadıköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, program kapsamında afet çantalarıyla Kozyatağı'ndaki Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı'na gelen ailelere, BAK Kadıköy Takım Lideri Hakan Özdemir tarafından deprem öncesinde, deprem sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiğini anlatan eğitimler verildi.

Eğitim kapsamında çadır kurma, çadıra yerleşme, depremi deneyimleme, yangın simülasyonu ve aile afet planı atölyesi gibi etkinlikler yapıldı. Eğitimlere Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı.

17 Ağustos 1999'da depremin yaşandığı saat 03.02'de ise özel bir anma olacak. Sabaha kadar parktaki çadırlarda kalacak aileler, bir afetten sonraki ilk 24 saati Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı'nda geçirerek tüm süreci deneyimleyecek.

Kadıköy'deki 27 bin binaya afet toplanma alanlarını gösteren levhalar asılıyor.

Öte yandan afet durumunda vatandaşların toplanma alanlarını gösteren karekod levhaları da Kadıköy'deki binalara asılmaya başlandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), afet toplanma alanlarının vatandaşlara bildirilmesi yönünde ilçe belediyelerine bir yazıyla duyuruda bulunmuş ve bu duyurunun ardından Kadıköy Belediyesi hazırlıklarına başlamıştı.

Kadıköy'ün tüm binalarına asılacak, deprem toplanma alanlarını gösteren ve üzerinde karekod olan levhaların içerik ve üretim hazırlıkları tamamlanarak bina uygulama çalışmalarına başlandı. Levha içeriğine, akıllı telefonlara indirilebilen QR Karekod okuma uygulaması ile ulaşılabiliyor.

Bu uygulama kullanılarak levhalardaki karekodun okutulmasıyla her bina sakini, olası afette evine en yakın toplanma alanının neresi olduğunu görebilecek. Kadıköy'de bu levhalar, yaklaşık 27 bin binaya asılıyor. İlçede toplam 153 toplanma alanı bulunurken Afet Gönüllüleri'nin çalışmalarıyla bu alanların sayılarının artırılması hedefleniyor.

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Kadıköy Belediyesi Marmara Depremi'ni 24 Saatlik Afet Eğitim Programıyla Anıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tansel Parlak

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