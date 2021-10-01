KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy, antika tutkunlarının buluşma adresi oldu

-Ziyaretçiler, antikacılar çarşısında geçmişin izlerine dair serüvene çıkıyor

İSTANBUL - Yaşanmışlıkların izlerini taşıyan objelerin sergilendiği Kadıköy Antika Çarşısı, antikaya merakı olanların buluşma adresi oldu.

Eski zamanlara ait, nadir bulunan ve yıllar geçtikçe değeri artan eşyalar, onları toplayan antikacılar sayesinde Kadıköy'de Sevimli İş Hanı'nda ziyaretçilerini bekliyor. Antikacılar çarşısında vatandaşlar geçmişin izlerini taşıyan bir serüvene çıkıyor. Madeni paralar, kartpostallar, daktilolar, saatler, takılar ve daha nicesi, yanından geçenleri adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor. Ziyaretçiler pasajın içine bir yürüyüş yaparak hem maddi hem manevi pek çok kıymetli eşyayla karşılaşabiliyor. Öte yandan antikacılar Kadıköy'ün antika sektöründe zirvede olduğunu ifade ederek yurt içinden ve yurt dışından birçok ürünün tutkunlarını beklediğini belirtti.

"Kadıköy antikanın merkezi konumunda"

Kadıköy'ün Antika sektörünün merkezi olduğunu belirten Alpaslan Ünal, "İstanbul antikanın merkezi oldu. Sadece Türkiye içinden değil Türkiye dışından gelen turistler de artık buradan antika topluyorlar. Biz eskiden sadece Fransa, Belçika, İngiltere, İrlanda gibi ülkelerden çok ürün getirdik ama şimdi bu getirdiğimiz ürünleri oradaki turistler tekrar gelip buradan geri götürmeye başladılar. İstanbul antikanın borsası oldu. Kadıköy ise artık bu işin lokomotifi konumunda. Bütün piyasayı sürükleyen bölge şu anda Kadıköy. Yurtdışından ithalat yapan birçok arkadaşımız var artık. Genelde Anadolu Yakasında ikamet ediyorlar. Eskiden daha çok Bakırköy, Aksaray, Mecidiyeköy buralarda olan antikacıların yoğunluğu buralara kaymış durumda. Kadıköy'de 300'ün üzerinde antika dükkanı mevcut. Çok güzel bir pazar oluşmuş durumda. Artık Kadıköy bu sektörde zirveye oynuyor" diye konuştu.