Kadife etek ceket takımları kış sezonunda öne çıkıyor

Her sezonun kendine has bazı detayları birçok modelde kullanılıyor. 2020 2021 sonbahar kış sezonunda öne çıkan kadife kumaş, tuniklerde, elbiselerde, pantolonlarda sıklıkla karşımıza çıkıyor. Tesettür kombin kadife etek ceket takım önerileri...

Tesettür giyimde çok beğenilen etek ceket kombinleri farklı tarzlarda sezon içerisinde yer almaya devam ediyor. Spor, retro, vintage, klasik etek ceket takımları ile farklı mekan kombinleri yapmak oldukça kolay. Ofis şıklığında seçilebilecek klasik etek ceket takımlarında ise bu yıl kadife şıklığı ön planda.

TESETTÜR GİYİMDE KADİFE KOMBİNLERİ NASIL YAPILIR?

Sonbaharın öne çıkan kadife parçaları sayesinde nostaljik parçalar, modern ve minimal bir görünüm kazandı. Kadife dokusu tesettür giyim modasının zamansız parçaları arasında yer almakta. Kadifenin yumuşak dokusu, sonbahar kış sezonunun sıcacık parçaları arasında yer alıyor. Vücuttaki duruşu da oldukça etkileyici olan kadife, elbiselerde, etek ceket takımlarında, pantolonlarda öne çıkıyor.

Kadife başlı başına dikkat çeken bir kumaş olduğu için kombin yaparken yalın ve detaysız parçaların birleştirilmesi tercih ediliyor. Aksesuar olarak küçük detaylar kullanmak kadifenin havasını vurguluyor. Kadife etek ceket takımlarında renkleri koyu tercih edebilirsiniz. Bunun yanı sıra nude renkler de vitrinlerde görülüyor. Ayrıca pastel renklerde üretilen kadife elbiseler de çok beğeniliyor.

Kadife renklerinde en çok tercih edilen parçalar arasında olan gül kurusu ve kiremit tonları olsa da bu kombinlerde asıl önemli olan bütünselliktir.

KADİFE ETEK CEKET TAKIM KOMBİNLERİ

Etek ceket takımı, kış aylarında tercih edilen kombinler arasında yer alıyor. Kadifeyle buluşan takımlar, sezonun trendleri arasında öne çıkıyor. Kadife etek 2019 kış sezonunda da çok tercih ediliyordu. Bu sezon ise takım olarak karşımıza çıkıyor. Kimi zaman bir blazer ceket ile yapılan etek ceket kombinleri kimi zaman daha şık olmak için klasik bir modelle yapılıyor.

Qras kadife etek ceket takım kombinleri ile ofis şıklığı yakalanırken; sokak modasına da ayak uydurmak basit. Kadife ayrıntısı ise çabasız kazanılan bir şıklık olarak kombinleri vurguluyor. Kadife kumaşın lüks görünümü blazer ceketler ile daha sportif bir görünüm sunarken şıklıktan ödün vermemenizi de sağlıyor.