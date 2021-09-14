Kadı Hüsameddin Çamaşırcı Hacı Mustafa Efendi 18 Sekbanlar Camii nerededir, hangi ilçededir? - Haberler
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Kadı Hüsameddin Çamaşırcı Hacı Mustafa Efendi 18 Sekbanlar Camii nerededir, hangi ilçededir?

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Kadı Hüsameddin Çamaşırcı Hacı Mustafa Efendi 18 Sekbanlar Camii nerededir, hangi ilçededir?

Sosyal medyada adının uzunluğuyla gündem haline gelen Kadı Hüsameddin Çamaşırcı Hacı Mustafa Efendi 18 Sekbanlar Camii nerededir, hangi ilçededir? Detaylar haberimizde...

İstanbul'daki 3.530 cami arasından en uzun isimli cami unvanına sahip olan Kadı Hüsameddin Çamaşırcı Hacı Mustafa Efendi 18 Sekbanlar Camii nerededir, hangi ilçededir? sorularını meraklıları araştırmak için en çok arananlar listesine taşıdı. Kadı Hüsameddin Çamaşırcı Hacı Mustafa Efendi 18 Sekbanlar Camii nerededir, hangi ilçededir? sorularının cevabı haberimizde... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

KADI HÜSAMEDDİN ÇAMAŞIRCI HACI MUSTAFA EFENDİ 18 SEKBANLAR CAMİİ HANGİ İLÇEDEDİR?

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan adı Hüsameddin Çamaşırcı Hacı Mustafa Efendi 18 Sekbanlar Camii, İstanbul'un en uzun isimli camisi olarak kayıtlarda yer alıyor. 8 kelimeden oluşan caminin ismini vatandaşlar söylemeye çalışırken eğlenceli anlar yaşandı.

İlk kez Kanuni Sultan Süleyman döneminde İstanbul kadısı tarafından yaptırılan camiye Kadı Hüsamettin ismi verildi. Daha sonra burada mezarı bulunan 18 sekbanın mezarlık alanı caminin haziresine eklenmesiyle 18 sekbanın isimi de camiye eklenmiş oldu. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Kadı Hüsameddin Çamaşırcı Hacı Mustafa Efendi 18 Sekbanlar Camii nerededir, hangi ilçededir?

Uzun yıllar bu isimle bilinen camide 1755 yılında büyük bir yangın çıktı. Yangının ardından Çamaşırcı Hacı Mustafa isminde bir hayırsever camiyi tekrar onardı. Ve camiye onaran kişinin de adı eklenince ortaya İstanbul'un en uzun isimli camisi çıktı. Tam 8 kelimeden oluşan caminin ismini vatandaşlar söylemekte güçlük çekti.

KADI HÜSAMEDDİN ÇAMAŞIRCI HACI MUSTAFA EFENDİ 18 SEKBANLAR CAMİİ NEREDEDİR?

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan adı Hüsameddin Çamaşırcı Hacı Mustafa Efendi 18 Sekbanlar Camii'sini, sosyal medyada gündem olmasının ardından ziyaret etmek isteyenlerin sayısı arttı. Caminin meraklıları, caminin açık adresi Kemal Paşa, Bukali Dede Sk. No:1, 34134 Fatih/İstanbul 'dur.

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Haber: Kadı Hüsameddin Çamaşırcı Hacı Mustafa Efendi 18 Sekbanlar Camii nerededir, hangi ilçededir? - Haberler
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