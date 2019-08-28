Kadfest Uluslararası Kadıköy Festivali çizgi sahaf günleri sona erdi

28.08.2019 15:05

KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali, bu yıl ilk kez Çizgi ve Sahaf Günleri'ne birlikte ev sahipliği yaptı. 22-27 Ağustos 2019 tarihleri arasında, İstanbul Kadıköy Lisesi ve Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen Çizgi ve Sahaf Günleri edebiyat, tarih, kültür söyleşilerine ve sergilere ev sahipliği yaptı. Festivalde çizgi ve sahaf dünyasının önemli isimleri kitapseverlerle buluştu. Program kapsamında gerçekleşen 8 sergi, 14 söyleşi, 5 canlı çizim, 4 atölye, 2 mezat ve 16 imza gününe yoğun ilgi vardı. Her iki okulda toplam 70 standın yer aldığı festivali yaklaşık 26 bin kişi ziyaret etti.

Ziyaretçiler bir yandan nadir bulunan birinci baskı kitaplar, mecmualar, plaklar, Osmanlıca eserler; eski belge, evrak ve haritalara dokunup inceleme fırsatı bulurken bir yandan da festival alanında yer alan söyleşilere, imza günlerine, atölyelere ve mezatlara katılma imkânı buldu. Sahaf ve koleksiyonculuğun simge ismi Hüseyin Avni Dede de festivalde kitaplarını imzaladı, koleksiyonlarını sergiledi ve ziyaretçileriyle sohbet etti.

OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE MİZAH

Çıngıraklı Tatar'dan Karagöz'e, Marko Paşa'dan Gırgır'a, Hacamat'tan Çarşaf'a 1828-2019 yılları arasında yayımlanmış mizah dergilerinin yer aldığı 'Osmanlı'dan Günümüze İlk Sayılarıyla Mizah Dergileri' sergisi mizah tarihine ışık tuttu. Kadıköy'ün geçmişinden, tarihinden önemli izler taşıyan kartpostalların yer aldığı Sarkis Karamanik'in derlediği Kadıköy Kartpostalları sergisiile Karikatürcüler Derneği'nin hazırladığı Nazım Hikmet Portreleri sergisi de ziyaretçi akınına uğradı. Festival kapsamında Fransız karikatürist Jul da "Mitlerin 50 Tonu" adlı sergisiyle festivalin konuklarından biriydi. Kedi Kız, Tarzan ve Zagor gibi süper kahramanların çizeri Bane Kerac'ın sergisi çizgi roman severlerin ilgisini çekti. Avusturyalı karikatürist ve çizgi roman tasarımcısı Rudi Klein ise Karikatür Evi'nde düzenlediği "Karmaşık Olmayan Bir Dünyanın Basitleştirilmesi" isimli sergisiyle meraklılarıyla buluştu.

BOSTANCI'DA DOĞAN KORKU: KERİME NADİR ve DEHŞET GECESİ

Mevlüt Ceylan'ın moderasyonunu yaptığı Bulak Baskısı Osmanlı Türkçesi Kitaplar söyleşisinde Aly Abdelwahab El Sayed, Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki önemli birkaç basım merkezinden biri olan Kahire/Bulak baskısı kitapların hikâyesini anlattı. Cumhuriyet dönemi edebiyatının ilk korku romanlarından Kerime Nadir'in Dehşet Gecesi, Sahaf Günleri'nin en renkli oturumlarından birisi oldu. "Bostancı'da Doğan Korku: Kerime Nadir Ve Dehşet Gecesi" başlıklı söyleşide, Işın Beril Tetik, Demokan Atasoy, Galip Dursun konuşmacı olarak yer aldı. Ayrıca Güven Erkin Erkal ve Bilge Özkösebalaban "Koleksiyonculuğun Fantastik Tarihi" adlı söyleşide bilim-kurgu konuşuldu. Okuyay Konuşmaları kapsamında gerçekleşen "Sahafların Okuma Kültürüne Katkısı" başlıklı söyleşide ise Ümit Nar ve Bengi Berksoy'un sunumuyla eski kitapların, sahafların okuma alışkanlıklarına kazandırdıkları ele alındı. Öte yandan Jul ve çizer Ramize Erer, Didier Pasomonik'in yönettiği söyleşide bir araya geldi. Japon sanatçılar Shigetaka Mochizuki, Raku İchikawa ise manga çizimi üzerine merak edilenleri yanıtladı.

Kaynak: Bültenler