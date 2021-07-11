KADES hakkında bilgilendirme yaparken, uygulama sayesinde kurtulan şiddet mağduru kadın ile karşılaştılar
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KADES hakkında bilgilendirme yaparken, uygulama sayesinde kurtulan şiddet mağduru kadın ile karşılaştılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

KADES hakkında bilgilendirme yaparken, uygulama sayesinde kurtulan şiddet mağduru kadın ile karşılaştılar Şiddet mağduru Pınar Şahin: "KADES sayesinde hayatım kurtuldu" Adana'da polis, KADES'i anlatmak için sokak sokak geziyor Adana'da polis ekipleri Kadın Destek Uygulaması hakkında bilgi...

KADES hakkında bilgilendirme yaparken, uygulama sayesinde kurtulan şiddet mağduru kadın ile karşılaştılar

Şiddet mağduru Pınar Şahin: "KADES sayesinde hayatım kurtuldu"

Adana'da polis, KADES'i anlatmak için sokak sokak geziyor

ADANA - Adana'da polis ekipleri Kadın Destek Uygulaması hakkında bilgi vermek için ev ev gezip bilgilendirme yaparken, şiddet mağduru bir kadın "KADES sayesinde hayatım kurtuldu" dedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında sokaklarda kadınlara Kadın Destek Uygulaması'nı anlattı. Ekipler, sokakta karşılaştıkları ve ziyaret ettikleri kadınlar ile iş yeri çalışanlarına KADES kullanımıyla ilgili bilgilerin yer aldığı broşürlerden dağıttı.

Polisin ev ziyareti sırasında denk geldiği 2 çocuk annesi Pınar Şahin kendisinin de KADES kullanıcısı olduğunu ve uygulama sayesinde birçok defa baskı ve şiddetten kurtulduğunu söyledi.

"Polis KADES'i önerdi"

Eşi Hüseyin Şahin'in geçen ay Ceyhan'da ablasının evinde intihar ettiğini de belirten Pınar Şahin, "Eşim, sürekli 'beni ve kendini öldür' diyordu. Hep ölümden bahsediyordu. Şiddet ve baskı uyguladığı zamanlar oluyordu. Yine böyle bir günde polise telefonla ulaşıp eşimden şikayetçi oldum. Polisler ifademi alırken KADES programını tanıtarak böyle durumlarda uygulamayı kullanarak kendilerine kolaylıkla ulaşıp yardım isteyebileceğimi söylediler" diye konuştu.

"Kadınlar KADES'e güvensin"

KADES sayesinde hayatının kurtulduğunu söyleyen kadın daha sonra şunları kaydetti:

"Polislerin bilgilendirmesi üzerine telefonuma KADES uygulamasını yükledim. Sonraki süreçte bir gün yine baskı gördüm. Zor durumdaydım ve kurtulmak için KADES uygulamasını kullandım. Polisler gelip eşimi gözaltına aldılar. Eşimle bir arada bulunmak istemediğimi söyledim. Eşime 15 gün 'uzaklaştırma' cezası verildi. KADES olmasaydı, yine baskı ve şiddet devam edecekti. Şiddet gören kadınlar korkmasınlar, KADES'e güvensinler."

KADES hakkında bilgilendirme yaparken, uygulama sayesinde kurtulan şiddet mağduru kadın ile karşılaştılar
KADES hakkında bilgilendirme yaparken, uygulama sayesinde kurtulan şiddet mağduru kadın ile karşılaştılar
KADES hakkında bilgilendirme yaparken, uygulama sayesinde kurtulan şiddet mağduru kadın ile karşılaştılar
KADES hakkında bilgilendirme yaparken, uygulama sayesinde kurtulan şiddet mağduru kadın ile karşılaştılar
KADES hakkında bilgilendirme yaparken, uygulama sayesinde kurtulan şiddet mağduru kadın ile karşılaştılar
KADES hakkında bilgilendirme yaparken, uygulama sayesinde kurtulan şiddet mağduru kadın ile karşılaştılar
KADES hakkında bilgilendirme yaparken, uygulama sayesinde kurtulan şiddet mağduru kadın ile karşılaştılar
KADES hakkında bilgilendirme yaparken, uygulama sayesinde kurtulan şiddet mağduru kadın ile karşılaştılar
KADES hakkında bilgilendirme yaparken, uygulama sayesinde kurtulan şiddet mağduru kadın ile karşılaştılar
KADES hakkında bilgilendirme yaparken, uygulama sayesinde kurtulan şiddet mağduru kadın ile karşılaştılar
KADES hakkında bilgilendirme yaparken, uygulama sayesinde kurtulan şiddet mağduru kadın ile karşılaştılar
KADES hakkında bilgilendirme yaparken, uygulama sayesinde kurtulan şiddet mağduru kadın ile karşılaştılar
KADES hakkında bilgilendirme yaparken, uygulama sayesinde kurtulan şiddet mağduru kadın ile karşılaştılar
KADES hakkında bilgilendirme yaparken, uygulama sayesinde kurtulan şiddet mağduru kadın ile karşılaştılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici

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