Kaderimin Oyunu son bölüm tek parça izle! Star TV Kaderimin Oyunu 5. bölüm tek parça full HD izle!
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KADERİMİN OYUNU SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!
Genç yaşında iki çocuğuyla mücadele veren, tüm yoksunluğuna rağmen kendini çocuklarının mutluluğuna adayan, onlara hem anne hem de baba olan Asiye'nin hayatı, gözünden sakındığı kızı Nergis'in başına gelen felaketle tepetaklak olur. Bunun üzerine kızını korumak uğruna, çocuklarıyla beraber dönüşü olmayan bir yolculuğa sürüklenen Asiye'nin yolu, kendilerine yardım eden hiç tanımadığı bir yabancı olan Mahir ile kesişir. İnsani duygularla onlara yardımcı olan ve arabasına alan Mahir, verdiği bu kararla hem kendisinin hem de Asiye ve çocuklarının kaderini değiştireceğinden henüz habersizdir. Mahir sayesinde Demirhan Konağına sığınan Asiye için bu bir kurtuluş değil, yepyeni bir savaşın başlangıcıdır.
Cemal'in Asiye'yi öptüğü an yakalanmaları büyük panik yaşamalarına sebep olur. Uğur'un fotoğrafının dergide çıkması ise asıl tehlikenin habercisidir. Yaşadıklarını kaldıramayan Nergis'in öfkesini artık Asiye bile durduramazken, bundan en çok yara alan kişi ise yine kendisi olur. Asiye'nin karşısına çıkan davetsiz misafir gündeme bomba gibi düşerken, Demirhanların konağında da yeni bir sayfa açılacaktır.
Asiye'nin sakladığı kanlı bıçaktan kurtulma çabasıyla başlayan felaket zinciri, Cemal'in gerçeği öğrenme isteğini tetikler. Genç adamın konakta kalmaya devam etmesi, Nergis'i yeniden aile olabileceklerine dair ümitlendirirken, Asiye'yi de çocuklarının babasıyla yüzleşmeye mecbur bırakır. Fakat Asiye'nin bu hamlesi Cemal'in bastıramadığı duygularını ortaya çıkaracaktır.
Öykü Karayel
Akın Akınözü
Sarp Apak
Meriç Aral
Esra Dermancıoğlu
Müfit Kayacan
Ülkü Duru
Kaan Çakır
Iraz Akçam
Yıldırım Özcan
Yeşim Gül
Onur Bilge
Ayça Koptur