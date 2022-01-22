Kaderimin Oyunu son bölüm tek parça izle! Star TV Kaderimin Oyunu 5. bölüm tek parça full HD izle!

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KADERİMİN OYUNU SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

KADERİMİN OYUNU 5. BÖLÜM İZLE

KADERİMİN OYUNU KONUSU NE?

Genç yaşında iki çocuğuyla mücadele veren, tüm yoksunluğuna rağmen kendini çocuklarının mutluluğuna adayan, onlara hem anne hem de baba olan Asiye'nin hayatı, gözünden sakındığı kızı Nergis'in başına gelen felaketle tepetaklak olur. Bunun üzerine kızını korumak uğruna, çocuklarıyla beraber dönüşü olmayan bir yolculuğa sürüklenen Asiye'nin yolu, kendilerine yardım eden hiç tanımadığı bir yabancı olan Mahir ile kesişir. İnsani duygularla onlara yardımcı olan ve arabasına alan Mahir, verdiği bu kararla hem kendisinin hem de Asiye ve çocuklarının kaderini değiştireceğinden henüz habersizdir. Mahir sayesinde Demirhan Konağına sığınan Asiye için bu bir kurtuluş değil, yepyeni bir savaşın başlangıcıdır.

KADERİMİN OYUNU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cemal'in Asiye'yi öptüğü an yakalanmaları büyük panik yaşamalarına sebep olur. Uğur'un fotoğrafının dergide çıkması ise asıl tehlikenin habercisidir. Yaşadıklarını kaldıramayan Nergis'in öfkesini artık Asiye bile durduramazken, bundan en çok yara alan kişi ise yine kendisi olur. Asiye'nin karşısına çıkan davetsiz misafir gündeme bomba gibi düşerken, Demirhanların konağında da yeni bir sayfa açılacaktır.

KADERİMİN OYUNU 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asiye'nin sakladığı kanlı bıçaktan kurtulma çabasıyla başlayan felaket zinciri, Cemal'in gerçeği öğrenme isteğini tetikler. Genç adamın konakta kalmaya devam etmesi, Nergis'i yeniden aile olabileceklerine dair ümitlendirirken, Asiye'yi de çocuklarının babasıyla yüzleşmeye mecbur bırakır. Fakat Asiye'nin bu hamlesi Cemal'in bastıramadığı duygularını ortaya çıkaracaktır.

KADERİMİN OYUNU OYUNCU KADROSU

Öykü Karayel

Akın Akınözü

Sarp Apak

Meriç Aral

Esra Dermancıoğlu

Müfit Kayacan

Ülkü Duru

Kaan Çakır

Iraz Akçam

Yıldırım Özcan

Yeşim Gül

Onur Bilge

Ayça Koptur

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