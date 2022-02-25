Kaderimin Oyunu şarkısını kim söylüyor sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kaderimin Oyunu adlı dizi için özel olarak hazırlanan "Sana Çıkıyor Bu Yollar" adlı jenerik şarkısı, beğeni toplamaya devam ediyor. Sözü ve müziği Ender Gündüzlü ve Ümit Sergin'e, ait olan parçanın aranjesi ise Metin Arıgül ait. Peki, Kaderimin Oyunu şarkısını kim söylüyor? Derya Uluğ Kaderimin Oyunu şarkı sözleri nedir? Hep Sana Çıkıyor Bu Yollar sözleri...

KADERİMİN OYUNU ŞARKISINI KİM SÖYLÜYOR?

Kaderimin Oyunu, NG Medya imzalı, ilk bölümü 3 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral yer almaktadır. Dizinin jenerik müziğini seslendiren isim ise Derya Uluğ'dur.

DERYA ULUĞ SANA ÇIKIYOR BU YOLLAR | KADERİMİN OYUNU ŞARKI SÖZLERİ

Hep Başa Geri Dönüyorsan

Nafile Beni Soruyorsan

Sorma, Kendini Boşa Yorma

Bak Sana Kapalı Bu Yollar

Sanma Hep İyi Bir Son Var

Sanma, Boş Yere Buna Kanma

Zaman Ödemez Kefaretini

Sanma Siler Gidişini

Hiçbir İyi Söz Dilinde Dönen

Unutturamaz İhanetini

Öyle Bir Kader ki Bu, Öyle Bir Ceza Bana (x2)

Bin Kere Vursan da, Ölmem Ölmem

Son Bir Sözü Varsa Hayatın Kullarına

Asla Deme Asla, Dönmem Dönmem

Hep Sana Çıkıyor Bu Yollar

İnan, Kader Diye Bir Şey Var...

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