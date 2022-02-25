Kaderimin Oyunu şarkısını kim söylüyor? Derya Uluğ Kaderimin Oyunu şarkı sözleri nedir? Hep Sana Çıkıyor Bu Yollar sözleri...
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STAR TV ekranlarında yayınlanan Kaderimin Oyunu dizisinin müziği oldukça fazla beğeniliyor. Kaderimin Oyunu şarkısını kim söylüyor, Derya Uluğ Kaderimin Oyunu şarkı sözleri nedir sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, Hep Sana Çıkıyor Bu Yollar sözleri...
Kaderimin Oyunu şarkısını kim söylüyor sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kaderimin Oyunu adlı dizi için özel olarak hazırlanan "Sana Çıkıyor Bu Yollar" adlı jenerik şarkısı, beğeni toplamaya devam ediyor. Sözü ve müziği Ender Gündüzlü ve Ümit Sergin'e, ait olan parçanın aranjesi ise Metin Arıgül ait. Peki, Kaderimin Oyunu şarkısını kim söylüyor? Derya Uluğ Kaderimin Oyunu şarkı sözleri nedir? Hep Sana Çıkıyor Bu Yollar sözleri...
KADERİMİN OYUNU ŞARKISINI KİM SÖYLÜYOR?
Kaderimin Oyunu, NG Medya imzalı, ilk bölümü 3 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral yer almaktadır. Dizinin jenerik müziğini seslendiren isim ise Derya Uluğ'dur.
DERYA ULUĞ SANA ÇIKIYOR BU YOLLAR | KADERİMİN OYUNU ŞARKI SÖZLERİ
Hep Başa Geri Dönüyorsan
Nafile Beni Soruyorsan
Sorma, Kendini Boşa Yorma
Bak Sana Kapalı Bu Yollar
Sanma Hep İyi Bir Son Var
Sanma, Boş Yere Buna Kanma
Zaman Ödemez Kefaretini
Sanma Siler Gidişini
Hiçbir İyi Söz Dilinde Dönen
Unutturamaz İhanetini
Öyle Bir Kader ki Bu, Öyle Bir Ceza Bana (x2)
Bin Kere Vursan da, Ölmem Ölmem
Son Bir Sözü Varsa Hayatın Kullarına
Asla Deme Asla, Dönmem Dönmem
Hep Sana Çıkıyor Bu Yollar
İnan, Kader Diye Bir Şey Var...