Sefirin Kızı, Kardeşlerim gibi başaralı yapımlara imza atan NGM Medya, yine iddialı bir diziyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Star TV'de başlayacak olan Kaderimin Oyunu dizisi, dizi severler tarafından şimdiden merek konusu oldu. Kaderimin Oyunu ne zaman başlıyor? Kaderimin Oyunu dizisi oyuncuları kim, konusu ne? soruları aratılmaya başlandı.

KADERİMİN OYUNU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Yönetmenliğini Emre Kabakuşak, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün yaptığı hikayesini Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kaderimin Oyunu için set hazırlıkları başladı.

Kaderimin Oyunu dizisinin konusu : Üvey annesi tarafından büyütülen Asiye, zorlu geçen çocukluk döneminden sonra 17 yaşına gelince evden kaçma kararı alır. Cemal ile tanışan Asiye, onunla evlenir. Çiftin Nergis ve Umut isimi iki çocuğu dünyaya gelir ama geçim sıkıntısı yaşanır ve bu evliliğe gölge düşer.

Cemal hem eşini hem de iki çocuğunu daha iyi bir yaşam için bırakıp gider. Helin isimli varlıklı kadın Cemal'in aklını çeler ve onu ailesinden koparınca da Asiye, iki çocuğu ile yaşam mücadelesine başlar. Asiye, bu yaşam mücadelesi sırasında Mahir ile karşılaşır ve tüm kaderi bir anda değişir.

Kaderimin Oyunu dizisinin başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak yer alacak.

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