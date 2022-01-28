Kaderimin Oyunu İlayda kim, gerçek adı nedir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral'ı buluşturan Kaderimin Oyunu dizisi, Cuma günleri Star Tv ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.Kaderimin Oyunu İlayda kim, gerçek adı nedir? Elmira Akgün kim, kaç yaşında, nereli?

KADERİMİN OYUNU İLAYDA KİMDİR?

İlayda, Raci ile Zahide'nin kızıdır. Karakteri Elmira Akgün canlandırmaktadır.

ELMİRA AKGÜN KİMDİR?

Dansçı, oyuncu. 2004, İstanbul doğumlu. 1.57 cm boyunda ve 47 kilo. Profesyonel bir dansçı olan Elmira Akgün, oyunculuğa ilk kez 2019 yılında Yüzleşme dizisinde rol alarak başladı. 2021 yılında Kaderimin Oyunu dizisinde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

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