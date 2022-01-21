Kadere bak! Karda ayağı kayıp düştü, çöp kamyonunun altında kaldı
Malatya'da, karlı zeminde ayağı kayıp düşünce yoldan geçen çöp kamyonun altında kalan 55 yaşındaki Rahmiye Eren, hayatını kaybetti.
Malatya'da, öğle saatlerinde yaşanan kazada, karlı zeminde kaldırımda yürürken ayağı kayıp düşen Rahmiye Eren, bu sırada yoldan geçen 39 yaşındaki Mehmet Can Kilüken yönetimindeki Battalgazi Belediyesi'ne ait çöp kamyonunun altında kaldı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kamyonu durduran Kilüken, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Eren'in hayatını kaybettiği belirlendi.
ÇÖP KAMYONU ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA
Rahmiye Eren'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü Mehmet Can Kilüken ise gözaltına alındı.
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