Kademeli normalleşmenin kaderini düşük ve yüksek riskli iller belirleyecek! İşte yeni döneme en hızlı geçiş yapacak kentler
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Kademeli normalleşmenin kaderini düşük ve yüksek riskli iller belirleyecek! İşte yeni döneme en hızlı geçiş yapacak kentler

23.02.2021 19:14 | Son Güncelleme: 23.02.2021 19:17
Kademeli normalleşmenin kaderini düşük ve yüksek riskli iller belirleyecek! İşte yeni döneme en hızlı geçiş yapacak kentler

İllere göre 100 bin kişide haftalık vaka sayısı haritasını Bakan Koca'nın açıklamasının ardından en düşük riskli kentler ve en yüksek riskli kentler de belli oldu. Kademeli normalleşmenin kaderini belirleyecek haritada, 12 il çok yüksek riskliler arasında değerlendirilirken 4 il de düşük riskli il arasında yer aldı.

1 Mart'tan itibaren koronavirüsle mücadelede yeni döneme geçiliyor. Buna göre, illerin pandemi seviyesini gösteren 'düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli' kategorilerine geçiş kriterleri oluşturulacak.

RİSK KISTASI NASIL YAPILIYOR?

100 binde 10'un altındaki iller 'düşük riskli', 11-35 arası 'orta riskli', 36-100 arası 'yüksek riskli', 100'ün üstündeki iller ise 'çok yüksek riskli' sayılacak. Bu iller haritada sırasıyla mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olarak gösterilecek.

100 BİNDE 10'UN ALTINDA 4 İL VAR

Bakan Koca'nın dün açıkladığı 100 bin nüfusa oranla haftalık vaka sayılarına bakıldığında "düşük riskli" kategorisinde şimdilik 5 il bulunuyor.

En düşük riskli 4 il Doğu ve Güneydoğu'dan;

  • Hakkari - 3,21
  • Şırnak - 3,91
  • Muş - 8,51
  • Batman - 8,71

Vaka sayılarının bu şekilde devam etmesi durumunda kademeli gevşemede bu iller öne çıkacak. Hangi durumda, hangi yasakların kalkacağına ilişkin bu listeler, il hıfzıssıhha kurullarına gönderilecek.

Kademeli normalleşmenin kaderini düşük ve yüksek riskli iller belirleyecek! İşte yeni döneme en hızlı geçiş yapacak kentler

100 BİNDE 100'ÜN ÜSTÜNDE 12 İL VAR

Dün itibarıyla vaka oranı 100'ün üzerinde olan 12 il ise "çok yüksek riskli" kategorisinde yer alıyor.

Bu iller sırasıyla şu şekilde;

  • Ordu - 228,40
  • Giresun - 217,5
  • Samsun - 202,94
  • Trabzon - 207,54
  • Rize - 200,08
  • Tokat - 149,20
  • Osmaniye - 134,90
  • Adıyaman - 120,64
  • Aksaray - 108,27
  • Karaman - 105,92
  • Sakarya - 103,01
  • Konya - 101,95.

Vaka sayılarını düşüremezse bu iller gevşeme için biraz daha beklemek zorunda kalacak. Hatta yeni önlemler de gündeme gelebilecek. Her ilçeye yönelik ayrı kararlar alınmayacak, değişimler, bir haftalık ya da 14 günlük izlemelerden sonra yapılacak.

Yeni sürecin haziran ayına kadar devam etmesi planlanıyor.

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