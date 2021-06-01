Kademeli normalleşmenin ilk gününde müşterilerini türkülerle karşıladı
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Kademeli normalleşmenin ilk gününde müşterilerini türkülerle karşıladı

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan - Haberler | Yaşam

Kademeli normalleşmenin ilk gününde müşterilerini türkülerle karşıladı Ağırladığı ilk müşterilerine çay servisini türkü söyleyerek yaptı Isparta'da işletmeci Ramazan Akden (60), kademeli normalleşmenin ilk gününde 'moral istasyonu' ismini verdiği çay ocağında müşterilerini türkülerle karşıladı.

Kademeli normalleşmenin ilk gününde müşterilerini türkülerle karşıladı

Ağırladığı ilk müşterilerine çay servisini türkü söyleyerek yaptı

ISPARTA - Isparta'da işletmeci Ramazan Akden (60), kademeli normalleşmenin ilk gününde 'moral istasyonu' ismini verdiği çay ocağında müşterilerini türkülerle karşıladı.

Korona virüs vakalarındaki azalmanın ardından bugün itibariyle kademeli normalleşme süreci başladı. Bu kapsamda yeme, içme sektörü başta olmak üzere birçok alanda hizmet veren esnaf, yeniden kapılarını açtı. Isparta'da uzun yıllardır müşterilerini kurduğu mini orkestra ile şarkı ve türkülerle ağırlayan Ramazan Akden, kademeli normalleşme sürecinin ilk gününde de neşesinden taviz vermedi. Sabah saatlerinde saz ve darbuka eşliğinde ilk müşterilerini karşılayan Akden, çay servisini de türkü söyleyerek yaptı.

"Amacımız insanlara moral vermek"

Korona virüs salgın sürecinin herkes için zor geçtiğini belirten Ramazan Akden, 1 Haziran itibariyle normale döndüklerini söyledi. Akden, "Vatandaşımızın morali bozuk, içi dertli. En yakınlarımızı kaybettik, onlara üzülüyoruz. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz, kalanlara da moral vermek istiyoruz. Moral istasyonunda amacımız insanlara moral vermek" dedi.

"Bugün çaylarımızı rahat rahat vermeye başladık"

Pandemi sürecinde tam kapanma yaşayan esnafın yaşadığı zorluklara dikkat çeken Akden, "İnşallah daha da düzelecek. Ama zamana ihtiyacımız var. Biraz daha dikkat edelim, biraz daha kendimizi korumaya çalışalım. Müşterilerimiz gerçekten kederli insanlarımız. Şu salgın geçse de türkülerini söylesen diyorlar. İşte bugün çaylarımızı rahat rahat vermeye başladık" diye konuştu.

Ramazan Akden, müşterilerini özlediğini belirterek, salgın sürecinin bir an önce geçmesini diledi.

Kademeli normalleşmenin ilk gününde müşterilerini türkülerle karşıladı
Kademeli normalleşmenin ilk gününde müşterilerini türkülerle karşıladı
Kademeli normalleşmenin ilk gününde müşterilerini türkülerle karşıladı
Kademeli normalleşmenin ilk gününde müşterilerini türkülerle karşıladı
Kademeli normalleşmenin ilk gününde müşterilerini türkülerle karşıladı
Kademeli normalleşmenin ilk gününde müşterilerini türkülerle karşıladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan

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