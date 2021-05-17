Karadeniz'deki 7 ilde kademeli normalleşmenin başlamasıyla yoğunluk arttı

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminin sona ermesiyle araç ve yaya hareketliliği arttı.

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminin sona ermesiyle araç ve yaya hareketliliği arttı.

Ülke genelinde, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan tam kapanma uygulaması, 05.00 itibarıyla sona erdi.

Trabzon'da, 17 günlük tam kapanmayı il dışında, köy ve yaylalarda geçiren vatandaşların dönmesiyle yoğunluk yaşandı.

Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda, banklarda oturan vatandaşların sohbet ederek gazete okudukları görüldü.

Uzun Sokak, Gazipaşa ve Kunduracılar caddelerindeki esnaf ise dükkanlarında temizlik ve düzenleme çalışması yaparak müşteri beklemeye başladı.

Bazı banka şubeleri, PTT, telefon bayi önlerinde yoğunluk nedeniyle kuyruk oluştuğu görüldü.

Öte yandan trafikte de bazı kavşak ve ana yollarda yoğunluk gözlendi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir merkezindeki altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu

Ordu'da tam kapanma döneminin ardından yaya ve araç trafiğinde artış yaşandığı gözlemlendi.

Sabah saatlerinden itibaren kırsaldan merkezlere gelen araçlar, kara yollarında yoğunluk oluştururken trafiğin zaman zaman durduğu görüldü.

Kentin en işlek caddelerinden Süleyman Felek ve Sırrıpaşa caddelerinde ise yaya yoğunluğu artarken banka ve PTT önlerinde ise kuyruklar gözlemlendi.

Öte yandan kolluk kuvvetleri yoğunluğun yaşandığı trafik ve banka önlerinde denetimlerini sürdürüyor.

Giresun

Giresun'da da tam kapanma sürecinin ardından yoğunluk yaşanıyor.

Kent merkezinde banka şubeleri ve mağazaların yoğunlukta olduğu Atatürk Meydanı ile Gazi Caddesi'nde kalabalık söz konusu.

Halk pazarının kurulduğu Fevzi Çakmak Mahallesi'nde de yoğunluk gözlendi.

Öte yandan emniyet ve jandarma ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında denetimleri sürdürüyor.

Rize

Tam kapanma sürecinin ardından kademeli normalleşmenin başladığı Rize'de cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşanıyor.

Kent merkezinde Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda haftanın ilk günü olması nedeniyle insan hareketliliği arttı.

Öte yandan banka önlerinde ve bazı kavşak ve caddeler de trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Artvin

Artvin'de Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma süreci sonrası kentte, yaya ve araç trafiğinde yoğunluk yaşanıyor.

Banka, market, mağaza ve diğer iş yerleri nedeniyle kentin en işlek yerlerinden olan İnönü Caddesi'nde, diğer yerlere oranla daha fazla hareketlilik yaşanırken, cadde üzerindeki PTT Şubesi ve bazı bankaların önünde kuyruklar oluştuğu gözlemlendi.

Kent merkezindeki sosyal yaşam alanlarından Atapark'ta vatandaşlar küçük gruplar halinde oturarak çay içerken, emniyet ekipleri sık sık devriye atarak vatandaşları sosyal mesafe, maske kurallarına uymaları yönünde uyardı.

Gümüşhane

Gümüşhane'de de cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşanıyor.

Kent merkezinde ticari yaşamın yoğun aktığı Atatürk Caddesi'nde haftanın ilk günü olması nedeniyle yoğunluk gözlemlendi. Uzun bir aranın ardından sokağa çıkan vatandaşlar, PTT ve bazı bankaların önünde yoğunluk oluşturdu.

Çay ocaklarının yoğun olarak bulunduğu 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda ise eskiye oranla sakinlik sürüyor.

Ekiplerin cadde ve sokaklarda maske ve sosyal mesafe denetimleri devam ediyor.

Bayburt

Bayburt'ta tam kapanma sürecinin ardından başlayan kontrollü normalleşmeyle cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

Kentte özellikle bankalar ve telefon bayileri önlerinde yoğunluk oluştu.

Emniyet ekipleri ise yoğunluğun yaşandığı alanlarda vatandaşlara sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk