Kademeli normalleşme sürecinde okullar açıldı, öğrencilere süt dağıtıldı
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Kademeli normalleşme sürecinde okullar açıldı, öğrencilere süt dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı / Kadir Arslan - Haberler | Güncel

Kademeli normalleşme sürecinde okullar açıldı, öğrencilere süt dağıtıldı İlkokul ve ana sınıflarında öğrenciler yüz yüze eğitime süt ile başladı Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi tarafından, kademeli normalleşme sürecine geçilmesiyle yüz yüze eğitime başlayan öğrencilere süt dağıtıldı.

Kademeli normalleşme sürecinde okullar açıldı, öğrencilere süt dağıtıldı

İlkokul ve ana sınıflarında öğrenciler yüz yüze eğitime süt ile başladı

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi tarafından, kademeli normalleşme sürecine geçilmesiyle yüz yüze eğitime başlayan öğrencilere süt dağıtıldı.

Korona virüs ile mücadele sürecinde Hazirana ilişkin kademeli normalleşme kapsamında, Kırıkkale'deki ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında öğrenciler yüz yüze eğitime başladı. Bir süredir derslerini internet üzerinden yapan öğrenciler, belirlenen koşullar doğrultusunda isteğe bağlı olarak eğitimlere katıldı. Ders zilinin çalmasıyla sınıflarına geçen öğrenciler, öğretmen ve arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Öğrenciler isteğe bağlı katılımla haftada 2 gün yüz yüze eğitim görecek.

Öğrenciler derse süt ile başladı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde de öğrenciler derslerine süt içerek başladı. Yahşihan Belediyesi tarafından ilçedeki tüm öğrencilere 'Dünya Süt Günü' programı çerçevesinde süt dağıtıldı. TOKİ Şehit Piyade Onbaşı Murat Sıtkı İlkokuluna sürpriz ziyaret yapan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, minik öğrencilere süt dağıttı. Öğrencilerle tek tek sohbet eden Başkan Türkyılmaz, süt ve süt ürünlerinin beslenmedeki önemine dikkat çekti. Başkan Türkyılmaz, öğrenci ve öğretmenlerin de taleplerini dinleyerek yerine getireceklerini kaydetti.

"Hem çocukları sevindirdik hem de süt tüketimine dikkat çektik"

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme açıklamaları sonrası okullar bugün açıldı. Yüz yüze eğitimlerimiz tekrar başladı. Aynı zamanda Dünya Süt Günü bugün. Biz hem çocuklarımızı sevindirelim, hem de süt tüketimine dikkat çekmek için bir araya geldik. Çocuklarımıza sütlerini dağıttık. Aynı zamanda isteklerini de dinledik. Çocuklarımıza sütün faydaları ve gelişim üzerindeki etkileriyle alakalı bilgi vererek kendi fikirlerini sorduk. Elimizden geldiğince pandemi sürecinde daha dikkatli olmaya gayret sarf ediyoruz. Çocuklarımızı da bu yönde yönlendirmeye çalışıyoruz. Yahşihan Belediyesi olarak da tüm çocuklarımızın yanındayız" dedi.

Kademeli normalleşme sürecinde okullar açıldı, öğrencilere süt dağıtıldı
Kademeli normalleşme sürecinde okullar açıldı, öğrencilere süt dağıtıldı
Kademeli normalleşme sürecinde okullar açıldı, öğrencilere süt dağıtıldı
Kademeli normalleşme sürecinde okullar açıldı, öğrencilere süt dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kadir Arslan

İlkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim başladı
İlkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim başladı
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