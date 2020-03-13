KADEM avukatları, İstek Vakfı'ndaki cinsel istismar olayına isyan etti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› KADEM avukatları, İstek Vakfı'ndaki cinsel istismar olayına isyan etti - Haberler
Uluğbey, 3. Sayfa

KADEM avukatları, İstek Vakfı'ndaki cinsel istismar olayına isyan etti

KADEM avukatları, İstek Vakfı'ndaki cinsel istismar olayına isyan etti "İstek Vakfı'nın sessizliğini bozması gerekiyor" KADEM'den İstek Vakfı'ndaki cinsel istismar davası öncesi açıklama Kartal'da faaliyet gösteren İstek Vakfı Özel Uluğbey Okulu'nda 5 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel...

13.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:33
KADEM avukatları, İstek Vakfı'ndaki cinsel istismar olayına isyan etti

KADEM avukatları, İstek Vakfı'ndaki cinsel istismar olayına isyan etti

"İstek Vakfı'nın sessizliğini bozması gerekiyor"

KADEM'den İstek Vakfı'ndaki cinsel istismar davası öncesi açıklama

İSTANBUL - Kartal'da faaliyet gösteren İstek Vakfı Özel Uluğbey Okulu'nda 5 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen yüzme öğretmeni, 17 buçuk yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşma öncesinde açıklama yapan KADEM(Kadın ve Demokrasi Derneği) avukatı, "Bugün burada, bir kez daha "Çocuklarımızın bedenlerine uzanan kirli ellere 'Dur!' diyoruz. İstek Vakfı'nın sessizliğini bozması ve kamu vicdanını rahatlatmak için görevini yerine getirmesi gerektiğini bir kere daha ifade ediyoruz" dedi.

Kartal'da bulunan İstek Vakfı Özel Uluğbey Okulu'nda 2017 yılında yüzme eğitimi öğretmeni olarak görev yapan S.A.(35), 5 yaşındaki kız çocuğu S.A.A.'ya yönelik cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle "çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 17 buçuk yıla kadar hapis istemiyle ikinci kez hakim karşısına çıktı.

"Adalet yerini buluncaya kadar ailemizin yanında olacağız"

Dava sürecini yakından takip eden KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği) avukatları, duruşmaya katılarak mağdurenin ailesine destek verdi. Duruşma öncesinde adliye önünde açıklama yapan KADEM avukatlarından Canan Sarı, "Üç yıl önce, İstek Vakfı'na ait Kartal Özel Uluğbey Anaokulu'nda 5 yaşındaki bir öğrenciye öğretmeni tarafından cinsel istismarda bulunulduğu haberi hepimizi dehşete düşürmüştü. Toplum vicdanını derinden sarsan bu olay karşısında sessiz kalmayarak mağdur ve ailesinin yanında başından beri yer aldık. Olayın meydana gelmesinden oldukça uzun bir süre sonra başlayan yargılamada, davaya katılma talebimiz reddedilmesine rağmen KADEM olarak bizler adalet yerini buluncaya kadar ailemizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"'İstismar felakettir' diyoruz"

"Sanığın hala tutuksuz yargılanması endişemizi artırmakta, adil yargılama sürecine gölge düşürmektedir" diyen Sarı, "Toplumsal huzur ve barış ortamının tesisi için mahkemenin suçun nitelikli halini gözeterek indirimsiz en ağır cezaya hükmetmesi elzemdir. Bizler bugün burada, bir kez daha "Çocuklarımızın bedenlerine uzanan kirli ellere 'Dur!' diyoruz. İstek Vakfı'nın sessizliğini bozması ve kamu vicdanını rahatlatmak için görevini yerine getirmesi gerektiğini bir kere daha ifade ediyoruz. Toplumun her kesimine karşı her türlü şiddetin kabul edilemez olduğuna inanan bir sivil toplum kuruluşu olarak diyoruz ki, 'istismar felakettir'" ifadelerini kullandı.

Avukat Sarı konuşmasının devamında, "Masum çocukların değil, faillerin utanç içinde yaşayacağı bir dünya için, tüm kamuoyunun bu davada takipçi olmasının, çocukların ve ailelerin adalet arayışında yanlarında durmasının önemine tekrar dikkat çekiyoruz. İstismar suçtur. KADEM olarak, herkesi bu suçla mücadeleye ortak olmaya davet ediyoruz" dedi.

KADEM avukatları, İstek Vakfı'ndaki cinsel istismar olayına isyan etti

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

KADEM avukatları, İstek Vakfı'ndaki cinsel istismar olayına isyan etti

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzinde çok büyük indirim Haber
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzinde çok büyük indirim
Çin'den gelen son görüntü, tükenen umutlara can suyu oldu Haber
Çin'den gelen son görüntü, tükenen umutlara can suyu oldu
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Bu ilaç koronaya iyi geliyor, hastalara uyguluyoruz Haber
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Bu ilaç koronaya iyi geliyor, hastalara uyguluyoruz
Ece'nin arabalarını parçaladığı evli sevgilisi ilk kez konuştu Haber
Ece'nin arabalarını parçaladığı evli sevgilisi ilk kez konuştu
Ezber bozan koronavirüs hutbesi: Allah'tan gelen bir nimet Haber
Ezber bozan koronavirüs hutbesi: Allah'tan gelen bir nimet
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Haber
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Son Dakika: 21-22 Mart'ta yapılacak açıköğretim kurumları sınavları ertelendi
Son Dakika: 21-22 Mart'ta yapılacak açıköğretim kurumları sınavları ertelendi
Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak
Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak
İşte Süper Lig'de seyircisiz oynanacak maçlar
İşte Süper Lig'de seyircisiz oynanacak maçlar
KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi
KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi
'Yanımdaki kadına baktın' dedi silahını çıkarıp kurşun yağdırdı
"Yanımdaki kadına baktın" dedi silahını çıkarıp kurşun yağdırdı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1016'ya yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1016'ya yükseldi
Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 yendi
Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 yendi
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tatil kararı sonrası uzaktan eğitimin ayrıntılarını açıkladı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tatil kararı sonrası uzaktan eğitimin ayrıntılarını açıkladı
Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar
Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar
Koronavirüs nedeniyle ibadete kapatılan Kabe'yi ebabil kuşları tavaf etti
Koronavirüs nedeniyle ibadete kapatılan Kabe'yi ebabil kuşları tavaf etti
Başkanlar birlik ve beraberlik için Başakşehir'de
Başkanlar birlik ve beraberlik için Başakşehir'de
Başakşehir'den Avrupa'da 8. galibiyet
Başakşehir'den Avrupa'da 8. galibiyet
81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler
81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste sekizinci kez yarı finalde
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste sekizinci kez yarı finalde
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu
Belçika'da tüm futbol maçları 3 Nisan'a kadar ertelendi
Belçika'da tüm futbol maçları 3 Nisan'a kadar ertelendi
Bakan Varank Abdullah Gül'ün 'Gezi Parkı Eylemleri' açıklamasına sitem etti: Müsebbibi kendisidir
Bakan Varank Abdullah Gül'ün 'Gezi Parkı Eylemleri' açıklamasına sitem etti: Müsebbibi kendisidir
Trump-Bolsonaro görüşmesinde ikiliyle yakın temasta olan Fabio Wajngarten'de koronavirüs tespit edildi
Trump-Bolsonaro görüşmesinde ikiliyle yakın temasta olan Fabio Wajngarten'de koronavirüs tespit edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Meral Akşener Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sadi Konuk Sinan Akçıl Burcu Kıratlı Fahrettin Koca
Spor Okan Buruk Fatih Terim Dorukhan Toköz Fatih Karagümrük Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Mart Kopenhag Başakşehir Cuma Namazı
Şu an buradasınız: KADEM avukatları, İstek Vakfı'ndaki cinsel istismar olayına isyan etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 17:08:29. #1.14#