Kaddafi'nin kullandığı uçak, İstanbul'daki bakım çalışmalarının ardından Libya'ya uçtu

Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin kullandığı Airbus A340-200 tipi Libya devlet uçağı, Atatürk Havalimanı'nda iki hafta süren bakım çalışmaları sonrası Libya'ya gitmek üzere İstanbul'dan ayrıldı.

Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin kullandığı Airbus A340-200 tipi Libya devlet uçağı, Atatürk Havalimanı'nda iki hafta süren bakım çalışmaları sonrası Libya'ya gitmek üzere İstanbul'dan ayrıldı.

2011'de öldürülen Kuzey Afrika ülkesi Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin de kullandığı Airbus A340-200 tipi uçak, zarar görmemesi için Fransa'ya gönderilmişti. Normal yolcu uçağına çevrildikten sonra 2013 yılında tekrar Libya'ya geri gönderilen 5A-ONE kuyruk tescilli uçak, Libya'da devam eden iç karışıklıklar nedeniyle yeniden Fransa'ya gönderilmişti. Geniş gövdeli yolcu uçağı 2014'ten bu yana Perpignan Havalimanı'nda bekletiliyordu.

Bakımları tamamlanan uçak, Libya'ya gönderildi

Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 5 Haziran'da Fransa'dan İstanbul'a getirilen Libya devlet uçağı, Atatürk Havalimanı'nda bakıma alındı. İki hafta süren bakım onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Airbus A340-200 tipi uçak, saat 17.06'da Libya'nın başkenti Trablus'a gitmek üzere Atatürk Havalimanı'ndan havalandı. Yaklaşık 3 saat 30 dakika süren uçuşun ardından Trablus'a inen uçağın kamu hizmetinde kullanılacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı