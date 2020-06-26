Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert'in doğan bebeği, doktorunun adını taşıyacak Antalya'da kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert'in dünyaya getirdiği bebeğine Ömer Özkan adı verildi.

Antalya'da kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert'in dünyaya getirdiği bebeğine Ömer Özkan adı verildi.

Baba Mustafa Sert, AA muhabirine, bebeklerinin sağlıklı şekilde dünyaya gelmesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, yıllardır bu anı beklediklerini ifade etti.

Sert, "Hocalarımızdan Allah razı olsun. Herkes çok ilgilendi, bu noktaya geldik. İnşallah bebeğimiz yoğun bakım ünitesinden de çıkar, kucağımızda sağlıklı şekilde evimize döneriz. Bebeğimizin adını da bize umut veren hocamızın ismi Ömer Özkan koyduk. Umarım onun gibi başarılı biri olur. Her şeyi Ömer hocamıza borçluyuz. Bugüne kadar hiç umudumuzu kaybetmedik. Eşim bebeği gördükten sonra mutluluktan ağladı. Zaten 10 yıldır hep ağlıyorduk. Bir aylık süreç çok önemli. Bu süreci de atlattıktan sonra her şey bizim için çok daha güzel olacak." diye konuştu.

Rahmi olmadığı için hamile kalamayan 23 yaşındaki Derya Sert'e, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığındaki ekip tarafından 8 Ağustos 2011'de gerçekleştirilen ve 7 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakledilmişti.

Kaynak: AA