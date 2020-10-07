Kadavra'dan rahim nakliyle anne olan Derya Sert, bebeğiyle görüntülerini paylaştı
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Kadavra'dan rahim nakliyle anne olan Derya Sert, bebeğiyle görüntülerini paylaştı

07.10.2020 20:37 | Son Güncelleme: 07.10.2020 20:50

Antalya'da kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert, dört ay önce dünyaya getirdiği bebeği Ömer Özkan ile görüntülerini paylaştı.

Antalya'da kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert, dört ay önce dünyaya getirdiği bebeği Ömer Özkan ile görüntülerini paylaştı.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Derya Sert'e 10 yıl önce 7 saat süren operasyonla rahim naklettiklerini hatırlattı.

Nakilden 10 yıl sonra kendi yumurtasıyla hamile kalan Sert'in 28. haftada 760 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirdiğini anımsatan Özkan, bebeğin zorlu bir yoğun bakım sürecinden sonra hayata tutunduğunu dile getirdi.

Bebeğin her geçen gün kilo aldığını anlatan Özkan, "Bebek, 3 kilo 500 gram ağırlığını geçti ve sağlıklı şekilde yaşamına devam ediyor. Tam taburcu etmedik ancak hastaneye yakın bir ev tutuldu. Tahliller için zaman zaman geliyorlar. Haftalık kontrolleri yapılıyor. Bebeğin beslenmesi çok iyi. Anne sütü alıyor. Biz de sürecin oldukça olumlu geçmesinden dolayı çok mutluyuz." diye konuştu.

Öte yandan Derya Sert, bebeğiyle evinde geçirdiği anların görüntülerini gazetecilerle paylaştı. Görüntülerde, Sert ailesinin bebekleriyle oldukça mutlu oldukları görüldü.

Rahmi olmadığı için hamile kalamayan Derya Sert'e 23 yaşındayken, Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığındaki ekip tarafından 8 Ağustos 2011'de 7 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakledilmişti. Sert, uzun süren tedavilerin ardından 4 Haziran 2020'de hamileliğin 28. haftasında 760 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirmişti.

Kadavra'dan rahim nakliyle anne olan Derya Sert, bebeğiyle görüntülerini paylaştı
Kadavra'dan rahim nakliyle anne olan Derya Sert, bebeğiyle görüntülerini paylaştı
Kadavra'dan rahim nakliyle anne olan Derya Sert, bebeğiyle görüntülerini paylaştı
Kadavra'dan rahim nakliyle anne olan Derya Sert, bebeğiyle görüntülerini paylaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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