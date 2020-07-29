2.5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
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2.5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Antalya'da ağlayan 2.5 yaşındaki erkek çocuğunu kucağına alarak kaçırmaya çalışan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Kötü bir niyetinin olmadığını söyleyen şüpheli, "Ben çocuk ağlamasın diye kucağıma alarak sağ sola koşturdum ve 'seni Süperman yapayım' diyerek onu susturmaya çalıştım" dedi.

2.5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
29.07.2020 17:45 | Son Güncelleme: 29.07.2020 18:41

Antalya'da 2,5 yaşındaki erkek çocuğu M.K.D.'yi kucağına alıp uzaklaşmaya çalışırken annenin müdahalesi üzerine bırakıp kaçtıktan sonra polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan Metin Işıklarlı'nın ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli Işıklarlı, "Çocuğun yanında 2 kadın duruyordu. Çocuğun ağlamasına dayanamadım. Kucağıma alarak 'Seni süpermen yapayım' diyerek sağa ve sola sallamaya başladım. Kadın gelip, çocuğu elimden aldı. Ben çocuğu sadece susması için kucağıma aldım. Kötü bir niyetim yoktu" dedi.

Edinilen bilgiye göre 27 Temmuz'da Selekler Çarşısında meydana gelen olayda, sazını satmak isteyen M.I. bir iş yerinin önünde beklediği sırada 2 buçuk yaşındaki çocuk M.K.D'nin ağladığını gördü. Ağlayan çocuğun yanına yaklaşarak neden ağladığını soran ve sevmeye çalışan M.I., M.K.D.'yı kucağına alıp iş yerinin önünden koşmaya başladı. Yaklaşık 5 adım uzaklaşan M.I.'nın kucağında oğlunu gören anne, çocuğunu aldı ve şahsa tepki gösterdi. Bir süre anneyle tartışan M.I. bölgeden uzaklaştı. Neye uğradığını şaşıran kadın yaşadıklarını eşine anlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen çift, polis merkezine giderek M.I.'dan şikayetçi oldu.

"ÇOCUĞA, 'SENİ SUPERMAN YAPAYIM' DEDİM"

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelinin ifadesi öğrenildi. Olay günü 3 yaşlarındaki çocuğun ağladığını gördüğünü anlatan M.I., "Yanında da 2 kadın bekliyordu. Ben çocuk ağlamasın diye kucağıma alarak sağ sola koşturdum ve 'seni Süperman yapayım' diyerek onu susturmaya çalıştım. Bu sırada kadının biri gelip tepki gösterdi. Benim kötü bir niyetim yoktu, çocuğu seviyordum" dedi.

TUTUKLANDI

Antalya'da 2,5 yaşındaki erkek çocuğu M.K.D.'yi kucağına alıp uzaklaşmaya çalışırken annenin müdahalesi üzerine bırakıp kaçtıktan sonra polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan Metin Işıklarlı'nın (55) adliyedeki işlemleri tamamlandı. Metin Işıklarlı ifadesinin ardından 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

"PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Hamile olan anne Sıla Dağ, duruşma çıkısında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Hala dün gecenin şoku ve etkisi altındayız. Zanlı tutuklandı. Hiç kimse, hiç kimsenin çocuğuna bu şekilde davranamaz. Sonuna kadar davamız ve çocuğumuzun arkasındayız. Hiç kimse benim çocuğuma benim rızam olmadan sarılamaz, dokunamaz. Peşini bırakmayacağız" dedi.

Kaynak: İHA

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