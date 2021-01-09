Kaçırıp dövdüler, yarı çıplak halde bagajdan çıkarırken yakalandılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kaçırıp dövdüler, yarı çıplak halde bagajdan çıkarırken yakalandılar

09.01.2021 16:24 | Son Güncelleme: 09.01.2021 16:30
Kaçırıp dövdüler, yarı çıplak halde bagajdan çıkarırken yakalandılar

RİZE'nin İyidere ilçesinde 3 kişi, husumetli oldukları İlker Kavalcı'yı (44) ormana kaçırıp, demir borularla dövdü.

RİZE'nin İyidere ilçesinde 3 kişi, husumetli oldukları İlker Kavalcı'yı (44) ormana kaçırıp, demir borularla dövdü. Kavalcı'yı yarı çıplak, kanlar içinde otomobilin bagajına koyup ilçe merkezine getirerek yola bırakan şüpheliler, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde ilçenin Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İlker Kavalcı, para meselesi yüzünden husumetli olduğu M.K., T.A. ve S.O.'nun saldırısına uğradı. Saldırganlar, Kavalcı'yı ormana kaçırıp, demir borularla dövdü. Şüpheliler ardından Kavalcı'yı otomobilin bagajına koyarak ilçe merkezine getirdi. Sürücü otomobilden inip bagajdaki İlker Kavalcı'yı çekip dışarı attı. Bu sırada durumu fark eden polis ekipleri, hemen olaya müdahale etti. Sürücü ve yanındaki 2 kişi gözaltına alındı. 

Polis ekipleri, kanlar içindeki İlker Kavalcı için sağlık ekibi çağırdı. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kavalcı, Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavalcı'nın hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tututkalarak cezaevine gönderildi.


Kaçırıp dövdüler, yarı çıplak halde bagajdan çıkarırken yakalandılar
Kaçırıp dövdüler, yarı çıplak halde bagajdan çıkarırken yakalandılar
Kaçırıp dövdüler, yarı çıplak halde bagajdan çıkarırken yakalandılar
Kaçırıp dövdüler, yarı çıplak halde bagajdan çıkarırken yakalandılar
Kaçırıp dövdüler, yarı çıplak halde bagajdan çıkarırken yakalandılar
Kaçırıp dövdüler, yarı çıplak halde bagajdan çıkarırken yakalandılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Oğuzhan Koç Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Samet Aybaba İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Kaza Kocaeli Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaçırıp dövdüler, yarı çıplak halde bagajdan çıkarırken yakalandılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 16:36:01. #1.15#
title