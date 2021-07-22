Kaçan motosikletteki yolcunun vurulmasına tepki
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Kaçan motosikletteki yolcunun vurulmasına tepki

Kaçan motosikletteki yolcunun vurulmasına tepki
Demirören Haber Ajansı / Sinan Uçar - Haberler | Güncel

GÜMÜŞHANE'de polisin dur ihtarına uymayan motosikletteki yolcunun kovalamaca sırasında açılan ateşte sırtından vurulmasına polis merkezi önünde toplanan bir grup tepki gösterdi.

GÜMÜŞHANE'de polisin dur ihtarına uymayan motosikletteki yolcunun kovalamaca sırasında açılan ateşte sırtından vurulmasına polis merkezi önünde toplanan bir grup tepki gösterdi.

Olay, 18 Temmuz'da Kelkit ilçesinde meydana geldi. Kelkit-Erzincan karayolunda plakasız motosikletin sürücüsü Murat G. (24), polisin dur ihtarına uymadı. Polis ekipleri motosikletin peşine düştü. Tüm uyarılara karşın şüpheliler durmayınca, polis ateş açtı. Sürücünün arkasındaki Serkan G. (30), boynuna isabet eden kurşunla yaralandı. Serkan G., polisin çağırdığı ambulansla Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Murat G. gözaltına alındı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.Bugün polis merkezi önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, olaya tepki gösterdi. Kelkit Kaymakamı Aziz Onur Aydın ve Kelkit Belediye Başkanı Aziz Nas'ın sakinleştirdiği grup, daha sonra bölgeden ayrıldı.


Kaçan motosikletteki yolcunun vurulmasına tepki
Kaçan motosikletteki yolcunun vurulmasına tepki
Kaçan motosikletteki yolcunun vurulmasına tepki
Kaçan motosikletteki yolcunun vurulmasına tepki

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan Uçar

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