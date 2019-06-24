Kaçak tavşan avcılarına 4 bin 348 lira para cezası
Kahramanmaraş'ta kaçak tavşan avı yapan 2 kişiye 4 bin 348 lira para cezası kesildi.
Kahramanmaraş'ta kaçak tavşan avı yapan 2 kişiye 4 bin 348 lira para cezası kesildi.
Alınan bilgiye göre, Çağlayancerit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Engizek Mahallesi Ayranpınarı mevkiinde devriye esnasında 46 HP 029 plakalı sepetli motosiklet durduruldu. Motosiklette 1 adet yarı otomatik av tüfeği ele geçirildi.
Motosikletin sepetinde av tüfeği ile öldürülmüş tavşanı gören ekipler, O.G. ve H.B.'ye kaçak avcılık yapma suçlarından toplamda 4 bin 348 lira idari para cezası uyguladı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA
İmamoğlu'na "Oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Ordu Valisini göreve çağırdı: İstanbul Valiliği'ne tayin edilsin
Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e olay sözler: Kendinden yaşça küçük kadınlarla olmasından rahatsız oluyorum
Nihal Olçok'tan AK Parti mesajı: Sensiz buraya kadar Erol Olçok, koyunun olmadığı yerde keçiye "Evliya Çelebi" derler
Son Dakika Haberleri