ZONGULDAK-GÖÇÜKTE YAŞAMINI YİTİREN MADENCİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
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ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren maden işçisi Ümit Kurt (41) son yolculuğuna uğurlandı.
ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren maden işçisi Ümit Kurt (41) son yolculuğuna uğurlandı.
Dün, Kilimli ilçesine bağlı Gelik Beldesi Dağbaca mevkiinde bulunan ruhsatsız maden ocağında meydana gelen göçükte Ümit Kurt ve Kadir Ulama hayatını kaybetti. Türkiye Taşkömürü Kurumu kurtarma ekibi, ruhsatsız işletilmesi nedeniyle patlatılan ocağı yeniden üretime açmak isterken göçükte kalan işçilerin cenazelerini saatler süren çalışmayla ocaktan çıkardı.
3 çocuk babası Ümit Kurt'un cenazesi bugün Zonguldak İnağzı Mahallesi Hazreti Hüseyin Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Milletvekili Hamdi Uçar, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan katıldı.
Aynı ocakta yaşamını yitiren Kadir Ulama'nın cenazesi ise yarın Beycuma Beldesi İslam Köyü'nde toprağa verilecek.