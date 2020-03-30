Kaçak maske üretimi yapılan atölyeye baskın: 220 bin kaçak maske ele geçirildi
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Ahmet Yesevi Mahallesi, Sultanbeyli, İstanbul, Polis, 3. Sayfa

Kaçak maske üretimi yapılan atölyeye baskın: 220 bin kaçak maske ele geçirildi

İstanbul'da bir tekstil atölyesinde kaçak maske üretildiği bilgisini alan polis, adrese baskın düzenledi.

30.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:32
Kaçak maske üretimi yapılan atölyeye baskın: 220 bin kaçak maske ele geçirildi

İstanbul'da bir tekstil atölyesinde kaçak maske üretildiği bilgisini alan polis, adrese baskın düzenledi. Baskında 150 bin adet kullanıma hazır halde, 70 bin adet dikime hazır halde olmak üzere toplam 220 bin adet kaçak maske ele geçirildi. Kaçak maske üretimi yapan ruhsatsız iş yeri mühürlendi.

Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi Hızır Reis Caddesinde bulunan bir tekstil atölyesinde kaçak maske imalatı yapıldığı yönünde ihbar alınması üzerine Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri hareket geçti. Bugün saat 14.30 sıralarında iş yerine polis ekipleri ile beraber İlçe Zabıta ve Sağlık Müdürlüğü ekiplerince baskın düzenlendi. Baskında 150 bin adet kullanıma hazır halde maske ile 70 bin adet dikime hazır halde olmak üzere toplam 220 bin adet maske ele geçirildi. Kaçak maske üretimi yapan ruhsatsız iş yeri ise İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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