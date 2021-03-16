Kaçak kullandığı elektriğin kesilmesine sinirlenen şahıs, evini yaktı
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Kaçak kullandığı elektriğin kesilmesine sinirlenen şahıs, evini yaktı

16.03.2021 23:52 | Son Güncelleme: 17.03.2021 00:12

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kaçak kullandığı elektriğin kesilmesine sinirlenen şahıs, tek katlı evini ateşe verip, yaktı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinin Karaismailler Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Mehmet D'ye ait tek katlı evin mutfak bölümünde, bu sabah yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmayla yangını söndürdü. Ancak çatısı çöken ev, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

SİNİRLENİP YAKMIŞ

Jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma kapsamında ifade veren ev sahibi Mehmet D, 3 gün önce kaçak kullandığı elektriğin kesildiğini, bu duruma sinirlenerek evini ateşe verip, yaktığını söyledi.

Kaçak kullandığı elektriğin kesilmesine sinirlenen şahıs, evini yaktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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