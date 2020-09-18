Kaçak kına gecesi baskınla sona erdi! 12 kişiye 42 bin TL ceza kesildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kaçak kına gecesi baskınla sona erdi! 12 kişiye 42 bin TL ceza kesildi

Artan koronavirüs vakaları sonrası toplu etkinliklere kısıtlamalar getirilmişti. Bursa'da düzenlenen kaçak kına gecesine zabıta ekipleri baskın yaptı. Kınaya katılan 12 kişiye toplam 42 bin TL ceza kesildi.

18.09.2020 09:45 | Son Güncelleme: 18.09.2020 10:17

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen düzenlenen kına gecesine zabıta ekipleri baskın yaptı. Bir düğün salonundaki kına gecesine katılan 12 kişiye toplam 42 bin TL ceza yazıldı.

TOPLAM 42 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Dr. Ziya Kaya Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda yasak olmasına rağmen 'kaçak kına gecesi' düzenlendiği yönünde ihbar aldı. Hemen harekete geçen zabıta ekipleri, düğün salonuna baskın yaptı. Ekipler, kınaya katılan 12 kişiye 3 bin 500'er liradan toplam 42 bin TL ceza kesti.

SOSYAL MESAFE VE MASKE KURALINA UYMADILAR

Ayrıca düğün salonu sahibi ile kına gecesini düzenleyen aileye 350'şer liradan toplam 700 TL ceza uygulandı. Kına gecesinde çekilen görüntülerde, davetlilerin sosyal mesafeye uymadıkları ve maske takmadıkları görüldü.

Kaçak kına gecesi baskınla sona erdi! 12 kişiye 42 bin TL ceza kesildi

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Kazım BULUT
Kazım BULUT
DHA Editörü
Haber Yorumları (7)
ALİ: Düğün olmadan yatağa giremiyor musunuz. Yapacağınız işi illa birilerine mi duyurmak zorundasınız :-)
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
GÖRKEM: AYNEN ÖYLE SANANE
Yayından Kaldır
YOK ARTIK: Yeter ya vallahi bıktık sizin şu düğün kına gecesi gibi göbek atıp altın toplama mantığındaki oluşumlarınızdan. Dünyada milyonlarca kişi öldü. Sizin gibiler yüzünden sokağa çıkamıyoruz. Sizin yüzünüzden tek bir kişi bile corona olup ölse cinayet suçundan hapse girmeniz lazım!
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Halife Hafter Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Hatice Çarpar Okan Bayülgen Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Tamer Tuna Metin Oktay Malcolm Thomas Marcel Tisserand
Daha Fazla Kız Uefa Çocuk Avrupa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaçak kına gecesi baskınla sona erdi! 12 kişiye 42 bin TL ceza kesildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 11:12:21. #1.14#
title