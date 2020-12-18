Kaçak kazıda 1800 yıllık erzak küpünü parçaladılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kaçak kazıda 1800 yıllık erzak küpünü parçaladılar

18.12.2020 15:48 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:53
Kaçak kazıda 1800 yıllık erzak küpünü parçaladılar

AMASYA'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

AMASYA'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı. Kazı alanında yaklaşık 1800 yıllık olduğu değerlendirilen erzak küpünün parçalandığı tespit edildi.  

Merkeze bağlı Dadı köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Roma döneminde yaşam alanı olarak değerlendirilen alanda izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 4 kişi suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı. Kazı alanında yaklaşık 1800 yıllık olduğu değerlendirilen erzak küpünün parçalandığı tespit edildi. 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. 


Kaçak kazıda 1800 yıllık erzak küpünü parçaladılar
Kaçak kazıda 1800 yıllık erzak küpünü parçaladılar
Kaçak kazıda 1800 yıllık erzak küpünü parçaladılar
Kaçak kazıda 1800 yıllık erzak küpünü parçaladılar
Kaçak kazıda 1800 yıllık erzak küpünü parçaladılar
Kaçak kazıda 1800 yıllık erzak küpünü parçaladılar
Kaçak kazıda 1800 yıllık erzak küpünü parçaladılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan HARMANCI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Mustafa Varank Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Öykü Çelik Cansu Dere Şevket Çoruh Serdar Ortaç
Spor Falcao Çağdaş Atan Burak Yılmaz Kylian Mbappe Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Türk Adana Karar Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaçak kazıda 1800 yıllık erzak küpünü parçaladılar | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 15:56:30. #1.15#
title