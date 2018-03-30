Kaçak Kazı Yaparken Yakalandılar

Kaçak Kazı Yaparken Yakalandılar

Gürpınar ilçesinde ahırda kaçak kazı yapan 4 zanlı, suçüstü yakalandı.

Kaçak Kazı Yaparken Yakalandılar

Gürpınar ilçesinde ahırda kaçak kazı yapan 4 zanlı, suçüstü yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ihbarı değerlendiren Gürpınar Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Güleçer Mahallesi'ndeki bir ahıra operasyon düzenledi.

Operasyonda, ahırda kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Olay yerinde yapılan incelemede ise, zanlıların bir metre çapında, 4,5 metre derinliğinde toprağı kazdıkları ve tarihi eser bulamadıkları tespit edildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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