Kaçak Kazı Yaparken Yakalandılar

Gürpınar ilçesinde ahırda kaçak kazı yapan 4 zanlı, suçüstü yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ihbarı değerlendiren Gürpınar Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Güleçer Mahallesi'ndeki bir ahıra operasyon düzenledi.

Operasyonda, ahırda kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Olay yerinde yapılan incelemede ise, zanlıların bir metre çapında, 4,5 metre derinliğinde toprağı kazdıkları ve tarihi eser bulamadıkları tespit edildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.