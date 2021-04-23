Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar
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Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Çivril ilçesinde kaçı kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalanarak jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde kaçı kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalanarak jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin çıkardıkları çok sayıda sikke ve objelere el konuldu.

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Özdemirci ve Reşadiye Mahallerinde arazide kaçak kazı yapılacağına dair Çivril İlçe Jandarma ekipleri bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, B.T ve H.K.'nin kimliğini belirleyerek 1 ay boyunca fiziki takipte bulundu. Şüpheliler saat 03.00 sıralarında Karahacılı Mahallesinde kaçak kazıya başladığı sırada jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu B.T. ve H.K. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yanlarında bulunan dedektör ve çıkardıkları muhtelif sikke ve objelere ise el konuldu. Şüphelilerin ev, iş ve araçlarında yapılan aramalarda, 580 adet sikke, 2700 adet Kültür Varlığı Vasfı Taşıyan Obje, 2 adet Dedektör, 1 adet Küçük El Dedektörü, 1 adet dedektör bataryası, 2 adet Dedektör Kulaklığı, 2 adet Bong ve metamfetamin kullanmaya yarayan aparatlar bulunarak el konuldu. El konulan malzemeler Kültür ve Tabiat varlıkları incelenmesi için Denizli İl Müze Müdürlüğüne teslim edildi. - DENİZLİ

Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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