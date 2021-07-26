Kaçak kazı yapan şahıslara suçüstü: 5 gözaltı
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Kaçak kazı yapan şahıslara suçüstü: 5 gözaltı

Kaçak kazı yapan şahıslara suçüstü: 5 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kaçak kazı yapan şahıslara yönelik jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 5 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kaçak kazı yapan şahıslara yönelik jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 5 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Besni ilçesine bağlı Dikilitaş köyü yakınlarında kaçak kazı ihbarını alması üzerine hareke geçti. Belirtilen bölgeye gelen jandarma ekipleri kazı yapan H.A.Ç., M.I., G.T., M.R.Ü., ile M.T., isimli 5 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürülürken olayda 1 adet kazma, 1 addet demir murç, 1 adet balyoz, 1 adet kürek ve 1 adet dedektör ele geçirdi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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